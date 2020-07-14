【非常醫生】志願當農夫因一句話立志從醫　曾繁光服務公院逾20年挽救無數精神病人

▲ 志願當農夫因一句話立志從醫，曾繁光服務公院逾20年挽救無數精神病人。

不少人對精神病人聞之色變，但對精神科專科醫生曾繁光而言，他們並不可怕，反而更很可愛。從醫逾30年，治好過無數病人的心病，原來曾繁光從小志願是當農夫，因見精神病院病人多醫生少，而立志讀醫。

然而風光背後，90年代一場金融風暴令他淪為負資產。回首過去，這位不平凡的醫生表示，若再選擇一次，仍會走上精神科醫生這條路。

「我的志願」是當農夫

曾繁光在東涌的村屋出生和長大，在九兄弟姊妹中排行最大，提起童年的生活，他滔滔不絕，因為父母務農，他自小就經常下田幫忙插秧，閑時又會與弟妹四處游玩。

自幼在農田中度過，小學作文寫「我的志願」，曾繁光自然說要當農夫，他希望改變稻米的基因，令稻米可在海上生長，讓世人不用捱餓。然而這個理想卻被老師取笑，「你爸爸和爺爺都做農夫，你沒有辛苦過呀？」

聽罷曾繁光就擦掉重寫，將志願改為醫生，結果被老師大讚。自此以後，每當遇到類似題目，他都會寫醫生，更愈寫愈精彩，沒想到最後竟一語成讖。

中五參觀青山醫院改變一生

中五那年，曾繁光和朋友一起參觀青山醫院，他記得當時醫院很擠逼，「病房本來只供予100人住，卻擠滿200多個病人」。有醫生對他們說，「這裡病人很多，醫生卻很少，若日後你們中有人讀醫，記得來青山工作。」

在離開青山醫院的路途上，曾繁光默默地對自己說：

假如他日真的成為醫生，一定要來青山工作。

事隔數十年，曾繁光再想這番話，原來命運早已埋下伏筆。

後來曾繁光順利考入了港大醫學院，不過，他坦言自己不算是勤奮的學生，比起讀書，更熱衷參與課外活動，導致考試不合格，更一度猶豫過想轉系，但因為想做影響人心的工作，最終仍選擇了精神科。

▲ 因見青山醫院病人多、醫生少，曾繁光立志當精神科醫生。（曾耀輝攝）

用文字發聲 為病者抱不平

從醫初年，曾繁光在葵涌醫院精神科實習，這位初出茅廬的醫生初哥，遇到一位對他影響至深的病人。當時有位已入院7、8年的病人，經治療後慢慢康復，成功找到一份保安工作，後來更獲升職。但有次他太高興，告訴其他同事自己住在精神病院，僱主得悉後將其解僱，他因而大受打擊。

曾繁光安慰他慢慢來，再找工作。過了幾個星期，有天病人告訴曾繁光要外出找工作，之後就再沒有回來，後來才得知他跳海自殺了。曾繁光說，當時很生氣，

為甚麼社會如此歧視精神病？

正正因為這個個案，曾繁光開始了寫作，他主動聯絡報社，寫有關精神健康的專欄，增加大眾對精神病的認識，盼望以文字消除歧視。

加入青山醫院服務20年

1991年，曾繁光加入青山醫院，當時醫院的環境依然惡劣，病房擠逼，出現床貼床的情況，他憶述當時一晝要看20至30個病人，病人與醫生對話的時間，基本上只有5至10分鐘。

其實精神科醫生最需要是花時間和病人相處，了解得多才能給予病人最合適的治療。

曾繁光於是勇於發聲，公開批評公立醫院精神科資源不足，從此「敢言」、「出位」成為了他的標記。投身公共醫療服務20多個年頭，2010年，他離開青山醫院，自立門戶開診所，可以投放更多時間在每個病人身上。

從醫30多年，曾繁光見過許多奇難雜症，治好過無數病人，但最令他難忘的，卻是一些遺憾的個案。因為精神病並非一時三刻便能康復，亦不是開刀動手術就會好，有不少患者最終因難敵心病而走上絕路。

曾繁光坦言，有時也會因此感到沮喪，但同時會從遺憾中反省，時刻提醒自己要更加細心。社會上不少人對精神病人望而生畏，但曾繁光說，

其實他們很可愛。

▲ 曾繁光於青山醫院工作近20個年頭。（經濟日報圖片）

借錢炒股欠巨債 淪為負資產

在工作上，曾繁光見慣風浪，原來他自己亦曾於驚濤駭浪中浮沉。90年代，他借錢炒股、炒孖展，結果股市大跌，令他欠下一身巨債，後來一場金融風暴，更令他淪為負資產。

當時曾繁光的大女兒只得5歲，她拿出自己的錢箱，「爸爸，我幫你找到很多錢！」，雖然那些錢連交1個月學費也不夠，但卻已令他深受感動。為了賺錢，他同時寫起6個專欄賺外快，最後花了約10年時間，才把債務還清。

訪問間，曾繁光談笑風生，仿佛過去的風浪並無在他身上留下任何痕跡，即使面對人生的大大小小的困境，亦能處之泰然，從容應對。

曾繁光自言喜歡壓力，「知道自己會頂得住、捱得過，挑戰來臨，儘管看看自己有多厲害」，但同時亦會接受自己都有失敗、做錯的時刻，即使無法解決困難，亦可以與困難共存。

人生並不完美，許多事情都會有缺憾，但往往最美麗的人生就是在缺憾中出現，這是活生生的人生。

盼做醫生做到老

脫下白袍，曾繁光是3個子女的爸爸，至於閒時，他寄情於畫畫和寫作，又喜歡攝影、喝咖啡。生活雖然平淡，但可以做自己喜歡做的事，他樂得清閒。

在花花世界闖蕩多時，自認「農村仔」的他，依然嚮往自然純樸的生活，又想趁自己「行得走得」，多去看看外面的世界。他笑言，當日後走不動，就坐在診所看症，又說會一直做醫生，直至做不到為止。

人生可以選擇的事不多，但若果再選擇一次，仍會做精神科醫生，是命運令我走上這路。

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記者：沈佩珊