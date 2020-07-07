【新冠肺炎】堅守規定拒讓不戴口罩乘客上車　巴士司機慘遭5人圍毆送院不治

▲ 法國一名巴士司機日前拒絕讓沒戴口罩的乘客上車，結果遭對方圍毆。

新冠肺炎疫情肆虐全球，全球確診人數已突破1170萬，各國陸續規定民眾在公共場所必須戴上口罩。不過，法國一名巴士司機日前為了遵守防疫規定，拒絕讓5名沒戴口罩的乘客上車，結果遭到對方圍毆，最終經送院搶救不治。

法國當局早前規定，市民搭乘公共交通工具時必須戴上口罩。綜合外媒報道，事發於法國西南部巴約納市（Bayonne）。據當地警方指，年約50歲的死者蒙吉約（Philippe Monguillot）周日（5日）晚駕駛巴士時，試圖阻止一名未戴口罩的男子帶狗上車，同時又要求另外4名未戴口罩但已上車的乘客下車。

沒想到該5名乘客竟出手毆打他，令他頭部受到重傷，送院時已陷入昏迷，延至昨日（6日）終宣告不治。事件發生後，蒙吉約的同事更發起罷工行動抗議，一度令當地巴士服務受到影響。

目前，行兇的5人已先後被捕，巴約納市長妄狠批兇徒行為野蠻，揚言5人需接受法律制裁。據資料顯示，法國目前的確診個案達到16.8萬，死亡個案有近3萬宗。

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責任編輯:羅嘉欣