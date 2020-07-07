【新冠肺炎】新增9宗本地確診及5宗輸入個案　涉患者曾遊迪士尼及彬記粥麵群組

本地新冠肺炎疫情回升，衞生防護中心今日（7日）下午公布最新疫情，新增14宗確診個案，年齡介乎14歲至85歲，當中9名患者沒有外遊紀錄，屬於本地感染個案，本地個案中有5宗源頭不明。累計確診個案增加至1300宗，包括一宗疑似個案。衞生防護中心總監黃加慶、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布疫情。

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衞生防護中心總監黃加慶指出本地個案急速變化，本地個案相當多之多，中心會加強監測，由於有獲豁免強制人士確診，明天經機場及港口到港的機組人員需要留深喉唾液樣本。衞生署發現安老院舍有不少的密切接觸者，會獲安排到薄扶林香港傷健協會賽馬會傷健營接受檢疫隔離。首宗安老院舍感染個案，再有患者確診，即看：https://bit.ly/3gxFB0N

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，5宗輸入個案由巴基斯坦及菲律賓返港，包括海員到港後確診，曾到寶血醫院接受檢測後確診。

至於另外9宗本地確診個案，其中58歲男人及14歲男生，二人是父子，58歲男患者在7月1日曾到坪石的彬記粥麵進食，並外賣予兒子。第1297宗個案是一名28歲男人，曾到「彬記粥麵美食」進食，6月30日及7月2日曾到餐廳進食午餐，他沒有病徵，自行到私家醫院接受化驗，已接受隔離治療，了解他們的行蹤，即看：https://bit.ly/3gxpccU

至於第1289宗個案，是有長期病患的68歲男人，現在入住聯合醫院，在佐敦新發茶餐廳做侍應以及有時擔任收銀員。在6月25日出現呼道徵狀，7月2日入院。

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至於本地個案中，有5宗沒有源頭，包括第1292宗個案，一名40歲男人是九龍醫院資訊科技部員工，住在沙田禾輋德和樓。7月3日曾到過迪士尼樂園及迪士尼酒店，他在較早前時間也曾到過新城市廣場，他的潛伏期內曾到過多處地方，包括長洲、迪欣湖以及6月28日在尖沙咀與朋友曾聚餐，了解其行蹤，即看:https://bit.ly/2ABs5tX

至於第1293宗是42歲男人，是石門豐鍋擔任廚師，一對兒女及妻子也有不適，了解他們行蹤，即看：https://bit.ly/3eawmlI

而1294宗個案是66歲女人，因身體檢查時發現肺部有異常，她與丈夫住在水泉澳明泉樓，她曾到新城市廣場，至於第1296宗個案是一名29歲男人，本身是本身教琴及學琴老師，他住在屯門兆隆苑，日常會在數個地方教琴及學琴。另一宗源頭不明是第1298宗，一名85歲、居於慈雲山康泰護老中心的女患者。

翻查資料，對上一次本港錄得雙位數本地個案增幅是4月8日，當日錄得25宗確診個案，其中10宗沒有外遊紀錄的本地個案或相關個案，涉及馬莎職員群組；而4月1日及4月3日分別錄得21宗及14宗本地個案，當中涉及酒吧及樂隊群組、尖沙咀RED MR群組等。

中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：伍瑋瑋