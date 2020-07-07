【新冠肺炎】40歲男患者曾訪香港迪士尼樂園及酒店用餐　潛伏期到過火車博物館與長洲

▲ 有新冠肺炎患者曾訪香港迪士尼樂園。（經濟日報資料圖片）

本港今日（7日）新增14宗新冠肺炎確診個案，當中9宗屬本地感染個案，其中一名40歲男患者曾到香港迪士尼樂園遊玩及在酒店用餐，屬今日新增的其中一宗感染源頭不明個案。該名患者是一名醫管局九龍醫院資訊科技部職員，居於沙田禾輋邨德和樓。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在本港疫情最新進展記者會上表示，該名40歲男病人上周五（3日）曾到過香港迪士尼樂園遊玩及在酒店用餐，翌日（4日）感到不適，當時有喉嚨痛﹑咳嗽及發燒，向私家醫生求醫後留下樣本進行檢測，結果呈陽性反應。

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張竹君指，暫時未知該名患者在樂園哪一間酒店食自助餐，亦未有資料了解到他曾在樂園裡玩過甚麼遊樂設施，而他曾於6月底﹑即病發潛伏期內到訪過火車博物館﹑長洲﹑沙田新城市廣場及迪欣湖等，亦在6月28日與朋友聚餐。

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記者：陳曉瑩