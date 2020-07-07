【好學媽媽】陪太子讀書鼓勵兒子重考東京大學 　50歲媽媽竟獲取錄【附3招讀書心得】

▲ 日本一名媽媽50歲時決定陪兒子一起報讀東京大學，結果竟是媽媽獲得取錄。

活到老學到老，年邁媽媽讀書不一定比兒子遜色。日本一位5旬媽媽眼見兒子報讀東京大學失利，為鼓勵兒子重考，決定「陪太子讀書」雙雙報讀，一起重拾書本溫習。到放榜結果出爐，竟然只有媽媽獲取錄，兒子名落孫山，但也支持媽媽回歸校園，鼓勵其他學生。

據日本《朝日新聞》報道，當時50歲的媽媽安政真弓，眼見次子考不上心儀大學東京大學感到可惜，便身體力行鼓勵兒子重考，與兒子一起報讀溫習，做兒子的最強後盾，「我動機只想陪伴孩子成長。」

東京大學是日本名牌大學，子女能考入是光宗耀祖。安政真弓年輕時已報讀過，但當時卻考不上而放棄。不過，她的家族包括弟弟及堂兄弟都有一個「東大夢」，她便鼓起勇氣重拾讀書熱情，與兒子一起努力讀書，想不到年屆50沒有包袱下，竟然夢境成真。

最後雖只有媽媽考入東京大學，兒子表示會支持媽媽，後來兒子也成功獲得早稻田大學取錄。

▲ 安政真弓以50歲之齡考入日本頂尖的東京大學，其後著書分享讀東大的經歷及讀書心得。（安政真弓facebook圖片）

媽媽︰挑戰和學習能豐富生活

安政真弓時刻堅持自己的座右銘，「成功是加一，失敗為正或歸零」，意旨沒有成功的話，只是返回原始狀態，並沒有失去甚麼，她強調︰

無論年齡大小，挑戰和學習都會豐富你的生活。

分享3招讀書心得

1. 先用鉛筆寫下預計要做事情，到真正做完某件事情後，再用原字筆寫下。

2. 讀書計劃常變，但她不容自己的時間表留空白，認為「如果甚麼都不做，時間表是空白，就會導致心情緊張。」重寫時間表能讓人回復信心，當讀書太累時，可翻閱時間表，就會發現自己原來已走了那麼遠，讀書再有動力。

3. 每3個月就要設立一個短期目標，以防止自己變得懶惰。

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責任編輯︰林綺玲