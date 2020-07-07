【新冠肺炎】本港首現安老院舍爆發　慈雲山港泰護老中心1人染病2人初步確診

▲ 慈雲山港泰護老中心有2名院友確診。（陳永康攝）

本港新冠肺炎疫情回升，今日（7日）新增9宗本地感染個案，當中涉及一名於4月入住慈雲山港泰護老中心的85歲婆婆，屬本港首次有安老院舍確診個案，惟感染源頭仍然不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，涉事老人院面積不算大，牽涉兩個樓層，有37名院友和10多位員工，中心已到現場視察，有需要搬離院友至其他地方，而該老人院亦有兩宗初步陽性個案，包括79歲男士及67歲女士，有待衞生署進一步核實確診，正於伊利沙伯醫院接受治療；亦另有一名女士出現發燒，正等待檢測結果。

她又指，老人院舍有不少長者行動不便，只有數名長者能夠自行步出院舍，中心會安排所有院友和職員進行病毒測試，會安排他們接受隔離。張竹君續指，由於涉事老人院空間不大，不適足作為檢疫措施，有機會加劇爆發，所以有需要撤離所有人。

張竹君表示，老人院爆發是全世界害怕的地方，因為院友相處猶如一家人，傳播風險很高，外國有院舍爆發達90%以上，所以比較擔心情況，希望可以趁早切斷，不排除陸續再有個案。

她又指，因為牽涉不少長者，抵抗力較差，若不幸染病，會有出現併發個案，該老人院亦有跟隨衞生署和社署早前發出指引，沒有允許外來人探病，但可能有人會透過員工轉交食物給院友。她又指，社區本身有隱性傳播，可能有員工或院友出外後將病毒帶入院舍。

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記者：陳正怡