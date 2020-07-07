【新冠肺炎】餐廳感染群組人數增加　涉佐敦新發茶餐廳 、彬記粥麵、石門豐鍋雞煲

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情回升，今日(7日)新增14宗確診個案，9宗為本地感染個案，坪石邨玉石樓「彬記粥麵美食」日前相繼有一名男師傅及廚師先後確診，今日再增3人感染，累計群組感染個案已有5宗確診個案；而佐敦新發茶餐廳及石門京瑞廣場豐鍋雞煲亦涉有人確診。

今日新增第1291宗確診的58歲男子為的士司機，居彩輝邨，早於6月29日出現流鼻水症狀，7月1日曾到彬記粥麵美食進食，亦曾將食物外帶予其14歲兒子，其子7月4日出現發燒症狀，同樣於今日確診，屬第1295宗確診個案，屬中華基督教會扶輪中學學生，兩父子現時均於屯門醫院留醫。

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第1297宗確診的28歲患者曾於6月30日及7月2日到彬記粥麵美食午餐，一直未有病徵，惟得悉當處有確診個案後自行到私家醫院進行化驗，經檢測後亦確診。

而第1289宗確診68歲男子，屬第1291宗的士男司機的朋友，亦獲其多次接載，本身因長期病患一直於公立醫院覆診，於文英街新發茶餐廳擔任侍應及收銀，6月25日起開始不適，曾向私家醫生求醫，至7月6日情況轉差，入住聯合醫院並確診。

衞生防護中心今日接獲一宗相關初步陽性個案，涉及一名的士司機曾於7月2、3日新發茶餐廳進食，現仍待進一步檢測確診，中心傳染病處主任張竹君相信新發茶餐廳或已出現爆發。

另外，今日亦新增第1293宗確診個案，涉及一名42歲男子於石門京瑞廣場豐鍋擔任廚師，與太太及子女居禾輋美和樓， 其太太間或亦會到有關食肆幫手，現時太太及子女均有不適，正送院等候進一步檢測。

張竹君稱，為隱陣起見呼籲曾於7月1日後到訪石門豐鍋進食的人士，如感不適應盡快求醫；相關人士如有擔心亦可致電中心熱線或電郵衞生防護中心，由中心寄出樣本瓶收集口水樣本作檢測。

坪石邨「彬記粥麵美食」過去兩天，先後有兩員工確診感染，首宗涉及第1269宗確診59歲居坪石邨玉石樓男師傅，分別亦於彬記粥麵美食及屯門內河碼頭龍門路健榮飯堂工作；患者於6月30日晚上發病，有頭暈、發冷症狀，至7月3日出現肚瀉，曾到私家醫生診所求診，日前於荃灣乘搭西鐵因頭暈送院並確診。

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另一第1283宗確診的一名30歲男子，為59歲男師傅同事，屬粥麵店廚師，居大角咀福祥樓，於上周六出現喉嚨痛症狀，前日（5日）前往廣華醫院求診其確診。

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記者：陳正怡