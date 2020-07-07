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【新冠肺炎】醫管局確診男員工曾住香港迪士尼樂園酒店一晚　鐵路博物館明日關閉消毒

社會 20:11 2020/07/07

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醫管局確診男員工曾住「香港迪士尼樂園酒店」一晚。（經濟日報資料圖片）

一名40歲醫管局男員工今日（7日）確診新冠肺炎，曾於上周五（3日）到過香港迪士尼樂園遊玩，及在酒店用餐。香港迪士尼樂園回覆TOPick查詢時表示，該名患者於上周五及六（3至4日）曾入住「香港迪士尼樂園酒店」，但未有透露他曾於酒店哪一間酒店的餐廳用膳。

【新冠肺炎】40歲男患者曾訪香港迪士尼樂園及酒店食自助餐　潛伏期到過火車博物館與長洲

樂園指，會與衞生防護中心就相關事宜保持溝通，並會繼續按其指引執行預防措施；又對病人表示慰問，並祝願他早日康復。

樂園強調，演藝人員及賓客的健康及安全至為重要，園方已實施多項社交距離及加強健康及安全的措施，例如要求賓客與演藝人員戴上口罩，全日加強清潔和消毒度假區所有範圍，尤其經常被觸摸的設施，及每晚於營業時間過後進行深度清潔。

此外，該名男患者於潛伏期內曾到訪鐵路博物館等地方，康文署宣布，為審慎起見，香港鐵路博物館明日（8日）暫時關閉一天，以便進行徹底清潔及消毒。

香港鐵路博物館明日關閉一天消毒清潔。（經濟日報資料圖片）

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香港迪士尼樂園今年1月26日起，因新冠肺炎疫情而關閉，停運近5個月後，於今年6月18日重開，入場遊客必先經網上預約，園方亦實施多項防疫措施。

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記者：陳曉瑩

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