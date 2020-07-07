大埔公路巴士車禍19死　司機認誤殺危駕共38罪囚14年停牌終身

▲ 2018年2月，一部九巴於沙田日馬散場後，接載馬迷返回大埔途中，在大埔公路出意外，死傷眾多。（資料圖片）

2018年2月大埔發生致命九巴翻側意外釀19死及近70人傷，涉事九巴司機早前被控19項誤殺罪及19項危駕引致他人身體受嚴重傷害罪，九巴司機今（7日）於高等法院承認共38項控罪，被判囚14年，終身停牌。法官判刑時批評被告利用所駕駛的九巴作為武器，故意高速駕駛，從而向乘客報復。

涉案被告陳浩明（32歲）今求情時指，案發時被告實際超速僅5公里，被告亦不熟悉涉案的872號路線，案發前被告只駕駛過上述路線兩次，九巴未有提供足訓練。對於案情指被告當時的車速較其他九巴司機的平均時速為高，辯方指這可能是基於其他司機較熟悉該路線。

辯方又指，被告自12歲起患有亞氏保加症，現時亦有病徵，因此當有乘客指摘他時，他未能作出回應，亦不懂得接納他人的批評，但他當時並非發脾氣。而被告於案發當日僅第3次駕駛該路線，有關路線亦只在賽馬日運作。

法官判刑時指，被告於案發時駕駛一輛滿載乘客的雙層巴士，這類專業司機必須非常注意安全，切勿將公眾的性命和安全置於風險之中。但九巴上的黑盒則反映被告的不尋常駕駛態度，這種不尋常的駕駛態度由開車6秒後便開始出現，包括有乘客指出被告在前方沒有車輛時仍急煞，以及在非常接近前車時才急煞，明顯是將前車司機及巴士上乘客的性命置於風險中。有乘客指被告駕駛時似是發脾氣，法官認為即使被告對於遭指罵感到不滿，仍不應讓駕駛態度受影響，可惜事實並非如此。

法官續指，被告於案發時並非首次駕駛該路線，但他卻刻意漠視路上的指示他減速和轉彎等的路牌，故意以高速駕駛，即使車上的司機提示器不斷提醒被告，但被告似乎十分享受，從而對乘客作出報復，盡量使短短的車程變得不適。法官因此拒絕接納辯方求情指，被告案發時僅一時失去判斷力和不熟悉路線的說法。

法官批評被告的駕駛態度自私、將乘客的安全和福祉置之不理，即使乘客喝止被告高速駕駛，被告亦未有理會，反而是刻意嚇怕乘客。法官指被告漠視明顯的傷亡風險，將乘客的性命置於險地，他是下定決心要冒這個風險，這種駕駛態度極之可怕，亦完全不能接受和容忍，被告身為巴士司機，必須受到有阻嚇性的刑罰。

法官形容本案的後果屬災難性，而被告就是造成大量傷亡的唯一罪魁禍首，對死傷者家庭造成不可磨滅的傷害，無論判以被告多重的刑罰亦無法彌補。法官指被告的唯一求情因素是他及早認罪，經考慮後決定就19項誤殺罪判以被告入獄14年，另就19項危駕引致他人身體受嚴重傷害罪判以被告入獄4年，全部刑期同期執行，即判囚共14年。

至於停牌令方面，法官指被告將他的情緒完全反映於其駕駛態度之中，他在開車時完全無法控制情緒，利用所駕駛的九巴作為武器，向乘客報復。法官指雖然法庭一般需避免停牌過長時間，但亦需保護公眾以免受到被告這種人的傷害，法官因此認為需判告終身停牌。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝