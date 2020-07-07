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【新冠肺炎】黃大仙扶輪中學中三學生染疫確診　學校即日起停課14天

社會 17:23 2020/07/07

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一名中華基督教會扶輪中學中三學生確診。（陳永康攝）

本港新冠肺炎疫情一度放緩，惟近日再有回升趨勢，衞生防護中心今日（7日）公布新增14宗確診個案，其中9宗沒有外遊紀錄，其中一名是14歲男生（第1295宗），是中華基督教會扶輪中學的中三學生，亦是第1291宗的兒子。

14歲男生的父親曾在7月1日坪石的「彬記粥麵美食」進食，並外賣予兒子；而第1297宗28歲男病人，亦曾到該店進食，6月30日及7月2日曾到餐廳進食午餐，他沒有病徵，自行到私家醫院接受化驗結果呈陽性，已接受隔離治療。

食環署職員到校進行清潔消毒。（陳永康攝）

衞生署已到學校派發深喉唾液樣本瓶給學生。（陳永康攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名學生最後上學日期為7月6日，所以今日已到學校派發深喉唾液樣本瓶給學生，學校需停課14天，進行清潔消毒。她又指，該校學生在校內會戴口罩，而男患者會與個別同學在校外吃飯，會被視為緊密接觸者送去檢疫中心。

張竹君又提到，第1293宗42歲男子的兒女亦有不適，分別就讀沙田鳳凰亭中學和崇真小學，已被送入醫院進行測試，目前未有指示該兩間學校停課，但已到學校派發深喉唾液樣本瓶給學生測試，如果萬一有學生確診，就讀學校需停課14日。

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記者：陳子謙

新冠肺炎疫情 衞生防護中心 張竹君

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