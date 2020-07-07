大埔九巴車禍釀19死司機被指疑發脾氣　認誤殺危駕共38罪

▲ 2018年2月，一部九巴於沙田日馬散場後，接載馬迷返回大埔途中，在大埔公路出意外，死傷眾多。（資料圖片）

2018年2月大埔發生致命九巴翻側意外釀19死及近70人傷，涉事九巴司機早前被控19項誤殺罪及19項危駕引致他人身體受嚴重傷害罪，九巴司機今（7日）於高等法院承認共38項控罪。案情透露，被告開車前曾遭乘客以粗言指罵他遲到，事發前被告似是在發脾氣，駕駛時多次急煞及高速行駛。

涉案被告陳浩明（32歲），被控於2018年2月10日，因疏忽而非法殺害共19名死者，即作為九巴司機，駕駛巴士由沙田馬場前往大埔尾村巴士站時，對乘客負有照顧責任，但卻違反有關責任，即駕車駛至‪大埔尾村‬巴士站前右彎開端時，加速並超速行駛，右轉時沒有減速，亦沒有在接近右彎時使用腳掣煞車，導致巴士翻側，及撞到燈柱和巴士站上蓋，有關疏忽為導致死者死亡的主要原因。被告亦被控於同日，在大埔尾村巴士站危險駕駛九巴，以致19名傷者身體受嚴重傷害；被告今承認共38項控罪。

案情指，被告自2014年加入九巴，案發時他以兼職司機的身份駕駛涉案872路線巴士，由沙田馬場駛往大埔，案發前被告曾兩度駕駛該路線。案發路段的車速限制為時速70公里，在右彎前約100米有指示牌作提示。

案發當日約下午6時05分，逾百人在沙田馬場的872巴士站候車，被告上車時，部分乘客以粗言指罵被告遲到，被告只是看著他們，沒有回應。根據倖存的乘客憶述，被告於車程中曾在前方沒有車的情況下急煞約3次，又曾在非常貼近前車的時候才急煞，而且以高速駕駛巴士，即使有乘客指摘他車速太高時，他亦沒有回應，似乎是在發脾氣。

直至傍晚6時11分，九巴上載有至少86名乘客，當被告駕駛九巴至大埔道時，他在落斜時由時速69.6公里加速至74.9公里，且完全沒有煞車，當九巴駛至右彎時，車速高達時速75.4公里，當時車上的司機警示器一直響起及閃燈。當九巴加速落斜時，有乘客開始討論車速太快，約兩、三秒後，九巴開始失去平衡並傾側，九巴其後向左傾斜，左邊車身撞向路標及最終翻側，左車身在數秒內向前滑行24米，左邊車窗全部粉碎。

車上大量乘客遭玻璃碎片所傷，其中兩人被左邊車身壓住，其中十數名乘客已失去知覺，屍體於車廂內堆疊起來，其中1名60歲死者劉美蓮的頭部幾近飛脫，而另兩名六旬死者鄭帶勝及陳賢妹的頭部亦遭壓至變形。部分仍然清醒的乘客可自行離開車廂，並幫忙拉出其他乘客。現場血漬斑斑，印有當日日期的馬報亦染滿鮮血，散落一地，地上亦滿佈腦漿及斷肢，其中1名乘客的斷指亦掉落地上。

其中18名乘客當場死亡，另1名乘客則於送院後死亡，19名死者年介37至78歲。車上另有67名乘客受傷，其中年介24至74歲的19名乘客傷勢較重，當中包括69歲傷者韓陳貴於事件中失去右拇指，而74歲傷者馮柏全則因左眼嚴重受傷，而最終需摘去眼球。

案情又指，案發後的研究反映，其他九巴司機駕駛該路段的平均時速為43.4公里，而被告案發時的時速則為75.4公里，即較平均時速高出65%。

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記者：楊詠渝