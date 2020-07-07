涉去年聖誕節參與非法集結　7男女准保釋禁足德福廣場

▲ 案件於觀塘法院提堂。（資料圖片）

反修例風波期間，7名男女涉於去年聖誕節在九龍灣德福廣場一期，參與非法集結，被控參與非法集結、及明知而參與未經批准集結等4罪。案件今（7日）於觀塘裁判法院提堂。各被告暫毋須答辯，案件押後至9月3日再訊，其中1名被告還柙，其餘被告保釋候訊，期間須守宵禁令及不得進入德福廣場範圍。

被告依次為符致安（28歲；送貨員）、廖林均（23歲；無業）、梁茵琳（18歲；學生）、林依汶（18歲；學生）、17歲女生、17歲男生及劉家浩（23歲；運輸工人）。

7人同被控2項參與非法集結罪，控罪指，各被告於2019年12月25日，分別於九龍灣德福廣場一期、及德福廣場一期與平台，連同其他不知名人士作出擾亂秩序的行為，或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們會藉以上的行為激使其他人破壞社會安寧。

7人另被控2項明知而參與未經批准集結罪，為上述兩項控罪的交替控罪。控罪指，各被告於上述同日同地，明知而參與違反《公安條例》的未經批准集結。

案件今提堂，辯方申請案件押後，以待索取文件，以及向被告提供法律意見，各被告今暫毋須答辯。

裁判官押後案件至9月3日再訊，次被告廖林均今天沒有律師代表，須還柙候訊，其餘各被告准以現金2,000元保釋候訊，各人不得離港及須居住報稱地址，須於每晚12時至翌日清晨6時守宵禁令，以及不得踏足德福廣場範圍，各未成年被告須每星期到警署報到3天。

另外，救生員梁凱健（36歲）涉同日在德福廣場一期平台的茜廊餐廳外，攜有攻擊性武器1支鐳射筆、3把摺刀及1個指節銅套，被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今提堂。梁暫毋須答辯，准保釋至9月1日再訊，以待辯方索取文件，及向被告提供法律意見。

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記者：王仁昌