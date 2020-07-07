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大埔車禍19死巴士司機囚14年　家屬不滿判刑輕：1條命1年都唔止啦

社會 16:54 2020/07/07

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案件主管總督察黃詩斌對判刑表示歡迎。（楊泳渝攝）

2018年2月大埔發生致命九巴翻側意外釀19死及近70人傷，涉事九巴司機陳浩明(32歲)今(7日)於高等法院承認誤殺等共38項控罪，被判囚14年及終身停牌。有死者家屬不滿判刑過輕，「19條人命，1條1年都唔止啦！」

車禍中其中一名死者趙錦鑄（58歲）的兒子今到庭旁聽，他於判刑後向記者表示事件中痛失父親，他認為判刑過輕，「19條人命，1條1年都唔止啦！」至於被告遭終身停牌，他認為合理。

趙透露現時母親仍不時哭泣，亦出現自殺傾向，需接受心理輔導，而他本人亦為了照顧母親而需停工。趙又透露他於其他死傷者及家屬均組織民事索償。

案件主管總督察黃詩斌於判刑後指，警方歡迎法庭裁決，亦會再與律政司商討有關判刑。

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記者：楊詠渝

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