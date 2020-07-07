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【那些我愛過的人】黃翠如囡囡病情急轉直下　馬貫東發現連詩雅床照【內含劇透】

娛樂 17:37 2020/07/07

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

TVB劇《那些我愛過的人》播至尾聲。

TVB劇《那些我愛過的人》本周五（7月10日）大結局，劇情愈來愈緊張，當中患有心臟病的幸而（黃芷晴飾）病情將急轉直下，且會出現併發症。至於古醫生（馬貫東飾）無意中得知現書文（連詩雅飾）隱藏懷孕一事，之後更發現她與瀚輝的床照，並令書文和樂汶（黃翠如飾）姊妹再次不和。

在今晚（7月7日）的第22集《那些我愛過的人》劇情講述樂汶怕神秘人會對付身邊人，因而向煜誠（林文龍飾）提出分手。

此外，煜誠的女兒子優（蘇皓兒飾）召開記招為父闢謠，並宣佈退出娛樂圈。

【那些我愛過的人】程可為連詩雅婆媳糾紛引共鳴　奶奶自覺插手媳婦生活天公地道【有片】

古醫生（馬貫東飾）無意中發現書文（連詩雅飾）隱藏懷孕一事。（TVB截圖）

與神秘人追逐

有投資商看中煜誠好爸爸的形象，找他與世杰（冼灝英飾）擔任健身中心拍檔。煜誠事業上大展拳腳，仍不忘給樂汶介紹生意。

樂汶被神秘人以書文與瀚輝的床照要脅，逼她自首，樂汶決定獨自承擔一切，並計劃與幸而親子同樂一天，卻被書文好心打岔，勾起姊妹積怨！

煜誠跟警方聯手要揪出神秘人，他及後與神秘人展開追逐戰。

幸而突然心臟病發，令樂汶緊張不已。

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幸而（黃芷晴飾）心臟病發。（TVB截圖）

古醫生發現書文秘密

在明晚（7月8日）第23集《那些我愛過的人》，心臟病發的幸而暫時無恙，樂汶獲煜誠陪在身旁，二人再次和好。

古醫生無意中發現書文早已懷孕卻隱瞞，及後又發現書文與瀚輝的床照，雪球越滾越大，甚至牽扯到樂汶與嘉炳，姊妹重翻舊帳！古醫生堅持搜證，也令他跟書文的夫妻關係更惡化。

古醫生發現書文與瀚輝的床照。（TVB截圖）

幸而再度病發

希晨向煜誠求救，終找到紀錄當年事件的證物，揭穿真相

！煜誠分別勸導書文與嘉炳，道出樂汶其實一直犧牲自己保護身邊人。嘉炳親自向樂汶和書文道歉，一家人終於和好。此時竟傳來神秘人保釋外出的消息。

後晚（7月9日）第24集《那些我愛過的人》，幸而的病情急轉直下，且出現了併發症，究竟最終眾人命運如何？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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