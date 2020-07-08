【超能復仇】人機合一報殺妻之仇　《隱形客》導演新作暴力+驚慄揭科幻啟示

▲ 《隠形客》導演Leigh Whannell的動作科幻作《超能復仇》。

憑《兒凶》（Insidious）和《恐懼鬥室》（Saw）技驚四座的人氣編劇Leigh Whannell，早前執導驚慄片《隠形客》（The Invisible Man）贏盡口碑，他在2018年的舊作《超能復仇》（Upgrade） 也因此乘勢在港上映。

《超能復仇》以科幻包裝一個復仇故事，有關肉身升級、人工智能議題。暴力、血腥、懸疑、驚慄兼而有之。

▲ 電影雖然是低成本製作，但美術風格不俗。

非一般科幻動作片

今年2月上映的《隠形客》，以700萬美元（約5,460萬港元）的低成本，全球票房近1億2千5百萬美元（約9億7千萬港元），成績斐然。證明這位著名編劇Leigh Whannell，拍自家創作的驚慄懸疑片得心應手。



因此，Leigh Whannell拍《隠形客》前2018年作品《超能復仇》，在香港也得以正式上映。此部他自編自導、角逐全球超過25項電影大獎之作，以不遠的未來為背景。

▲ 人工智慧晶片STEM植入Grey身體後，本來四肢癱瘓的Grey即可活動自如。

男主角Grey是一位不太信任科學的汽車修理師傅，一天，突如其來的行兇搶劫，令Grey妻子被殺身亡，他也因而癱瘓。

年輕的神秘發明家Eron Keen此時主動接近他，給他嘗試一種可以讓身體「升級」的實驗療法，把名為「STEM」的人工智慧晶片植入他體內，促成人機合一，驚爆體內前所未有潛能，讓Grey向那班殺害他愛妻的兇徒們報終極一仇。

《超能復仇》又名《人類升級》和《2.0人機合一》，由專門炮製低成本驚慄片的Blumhouse出品，全片在澳洲墨爾本拍攝。

編導說過拍此片目標是希望有獨立片的靈活度去拍出一個有視野的科幻格局電影，而此片也成功地打造出有一個充滿科幻冷感的近未來，當中負責監察市民的無人監無處不在、人工智能駕駛的汽車、智能家居極度普及。

延續80年代科幻驚慄片精神

這部電影最大賣點是男主角被植入晶片後，STEM控制了他的肢體活動，令他體能和反應大大升級，因而出現了連場設計新穎的動作場面設計，既暴力又血腥，充滿官能刺激。

Grey由《普羅米修斯》（Prometheus）型男盧根馬素爾格林（Logan Marshall- Green）飾演，此美國男演員樣貌酷似英國男星湯赫迪（Tom Hardy），加上肉身升級的橋段，令人想起超級反英雄片《毒魔》（Venom）。

不過，編導就強調自己其實深受80年代的《未來戰士》（Terminator）、《鐵甲威龍》（Robocop）及《怪形》（The Thing）等科幻動作片影響，皆因這些電影把特效化妝和電腦特技完美融合，不但有科幻感，還帶來肉身恐怖的超驚嚇效果。

至於本片最後的結局，當然不能劇透，但就肯定會令人對應否依賴人工智能作出反思。

▲ 電影塑造一個有先進AI的未來世界，而人和機械合一更成為主要發展方向。

INFO

《超能復仇》

上映日期︰ 2020年7月9日

片長︰101分鐘

級別︰待定

記者：胡慧雯