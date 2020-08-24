【非常醫生】對家庭醫學零興趣到成為專家　李大拔行醫36年無私指導病人從源頭防疫

▲ 李大拔教授行醫多年，致力向病人推廣衛生防疫意識。

診症無小事，就算是大手術、小病痛，當身體發出警號時，第一時間都是要看醫生。作為健康第一把關，家庭醫生是病人最常接觸，也是病人最為信任的存在。香港中文大學公共衛生及基層醫療學院、健康教育及促進健康中心總監李大拔教授是一名家庭醫學專科醫生，行醫多年，致力向病人推廣衛生防疫意識，希望能做到源頭減少疾病傳播，真正守護家庭健康。

▲ 李大拔教授是中大公共衛生及基層醫療學院、健康教育及促進健康中心總監。（陳靜儀攝）

在英國讀醫的李大拔教授坦言，家庭醫學一定不是年輕人首選。醫科生時期，有機會被分派到不同醫院，接觸各式各樣學科，他自言對很多科目都有興趣，但就未想過會成為家庭醫生：

年輕人夢想不是做家庭醫生，會覺得醫治傷風、咳嗽很悶，沒有刺激。

直到有機會跟隨家庭醫生學習，李醫生發現他們的工作，與自己的想像很不一樣：

我跟著他們到倫敦以外地區看診，有些地方坐救護車到醫院要一個小時。有時遇到急病者，我可以看到他們如何即時處理。一些肺炎症狀較輕微的病人，醫生也可以在家中處理到，很全面。

▲ 李教授在英國讀醫期間，開始接觸到家庭醫學專科。（受訪者提供）

醫生到病人家中，會先為病人看診，再通知醫院，如有需要會安排救護車接送病人。整個過程讓李醫生見證到家庭醫生擔任的角色，如何提供一站式服務，讓病人不會那麼辛苦：

最記得有次，一位男醫生等不及坐救護車，自行駕車帶著病人回來。一到醫院就抱著嬰兒衝入急症室，媽媽緊隨其後，好像一家人，融入家中。有一個好的家庭醫生，對病人是好事。

回港後，李醫生85年在聯合醫院急症科工作，忙碌之餘，亦見到基層醫療問題所在。之後他調往兒科，發現許多哮喘、腸胃炎、發燒病人，如果處理得好，根本不需要住院：

所以後來我決定，不如都是做家庭醫生。除了小朋友會來，家人也會來看診，Get to know the whole family對行醫很有幫助。我開始教病人如何處理衛生，減少疾病傳播，雖然私家醫生教病人如何減少疾病，聽起來像「倒米」，但我覺得不是，能夠教病人是好事，病人會好記得你。

▲ 李教授收到的感謝狀。（陳靜儀攝）

試過有病人特意上網找李醫生的電話，只為跟他問候一聲。也試過有街坊帶著女兒，走上前向李醫生問好，令他不禁笑言：

很多時候幫到病人，他們都會記得。家庭醫生做得好，病人是有福。

除了醫治病人外，家庭醫生更可以是病人與專科醫生的溝通橋樑。李醫生曾有一位看診多年的病人幸罹癌，癌症療程當然是由專科醫生決定，但病人一些疑慮，卻更傾向與李醫生了解。再由李醫生與專科醫生溝通後，深入淺出解釋給病人理解，成為兩者之間的溝通橋樑。

▲ 李教授希望能向病人更全面推廣防疫意識。（受訪者提供）

有時一些急症，初期症狀並不明顯，李醫生認為辨別屬急症與否，是最大挑戰。每當他有擔心時，會主動打電話聯絡病人問診，病人收到電話，都會很開心。

長年累積行醫經歷，令李醫生自覺只醫治病人是略有不足，80年代後期，他正式加入香港中文大學投入學術及公共衛生事業，專注推廣兒童及青少年健康，作為家庭健康最前線的守護者。

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記者：陳昊淋