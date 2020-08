【非常醫生】對家庭醫學零興趣到成為專家　李大拔行醫36年無私指導病人從源頭防疫

診症無小事,就算是大手術、小病痛,當身體發出警號時,第一時間都是要看醫生。作為健康第一把關,家庭醫生是病人最常接觸,也是病人最為信任的存在。香港中文大學公共衛生及基層醫療學院、健康教育及促進健康中心總監李大拔教授是一名家庭醫學專科醫生,行醫多年,致力向病人推廣衛生防疫意識,希望能做到源頭減少疾病傳播,真正守護家庭健康。

▲ 李大拔教授是中大公共衛生及基層醫療學院、健康教育及促進健康中心總監。(陳靜儀攝)

在英國讀醫的李大拔教授坦言,家庭醫學一定不是年輕人首選。醫科生時期,有機會被分派到不同醫院,接觸各式各樣學科,他自言對很多科目都有興趣,但就未想過會成為家庭醫生:

直到有機會跟隨家庭醫生學習,李醫生發現他們的工作,與自己的想像很不一樣:

▲ 李教授在英國讀醫期間,開始接觸到家庭醫學專科。(受訪者提供)

醫生到病人家中,會先為病人看診,再通知醫院,如有需要會安排救護車接送病人。整個過程讓李醫生見證到家庭醫生擔任的角色,如何提供一站式服務,讓病人不會那麼辛苦:

回港後,李醫生85年在聯合醫院急症科工作,忙碌之餘,亦見到基層醫療問題所在。之後他調往兒科,發現許多哮喘、腸胃炎、發燒病人,如果處理得好,根本不需要住院:

所以後來我決定,不如都是做家庭醫生。除了小朋友會來,家人也會來看診,Get to know the whole family對行醫很有幫助。我開始教病人如何處理衛生,減少疾病傳播,雖然私家醫生教病人如何減少疾病,聽起來像「倒米」,但我覺得不是,能夠教病人是好事,病人會好記得你。