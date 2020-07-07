掃把星一連7日出現香港東北方上空　凌晨4點可吼實彗星

▲ 彗星由可觀自然教育中心暨天文館的許浩強、曾展鈞、孫嘉雯拍攝得來。（館方圖片）

可觀自然教育中心暨天文館稱，今早（7日）清晨，拍攝到難得一見的明亮彗星 C/2020 F3(NEOWISE)。館方稱，這是逾廿多年以來，於本港觀測過最突出的彗星。

彗星是太陽系的冰冷小天體，當其沿軌道運行至靠近地球時，太陽的熱和輻射會令由塵埃和冰塊構成的彗星拖出一條長尾巴，古人稱為掃把星。

彗星NEOWISE編號C/2020 F3，由廣域紅外線巡天探測衛星（Wide-field Infrared Survey Explorer,WISE）於本年3月27日發現。

7月3日經過近日點，並變得非常明亮，亮度達到肉眼可見的2等。預計未來7天，市民可在清晨早上4時半至5時，在東北偏東方低空看見，不過由於她現時只出現於日出前45分鐘的朝霞中，想觀看的朋友要落足眼力。

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責任編輯：吳卓峰