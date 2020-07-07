【男神封盤】「美國隊長」Chris Evans戀上「灰姑娘」　倫敦出席派後齊入酒店斷正

▲ 美國隊長封盤。

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）與《仙履奇緣》的「灰姑娘」莉莉詹絲（Lily James） 傳緋聞。根據外國媒體報道，Chris Evans與Lily James出席私人派對後一同到Chris Evans所住酒店，因此推斷二人正在熱戀當中。

根據《每日郵報》報道，現年39歲的Chris Evans與31歲的Lily James在倫敦時間7月6日，被拍到在私人派對後，前後腳登上的士，Chris Evans與Lily James相當大方，沒有遮掩鏡頭。

之後，的士抵達Chris Evans所住的Corinthia Hotel。下車後Chris Evans先入酒店，Lily James在附近徘徊，全程手機不離手，估計是和 Chris Evans聯繫，最後Lily James由後門進入酒店。

外國媒體已就緋聞向雙方經理人求證，但目前仍未有回覆。

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▲ Lily James在《仙履奇緣》演灰姑娘。（《仙履奇緣》劇照）

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美國隊長情路一波三折

男神Chris Evans入行後，最為人所知的戀情是與Jenny Slate拍拖。2016年，他與失婚女星Jenny Slate拍攝《天賦的禮物》（Gifted）結緣，卻因當時女方與前夫只分開1個月而未有對外公佈，及後才於活動上承認戀情。

▲ Chris Evans揚言想組織家庭。（網上圖片）

可惜，二人戀情僅維持9個月，因雙方的溝通問題而分手，往後Chris Evans未有公佈任何新戀情。

Chris Evans早前接受訪講及未來規劃曾坦言：「希望與愛人結婚生子，因為我真的很喜歡普通與本土的東西，譬如節日裏我想雕刻南瓜、裝飾聖誕樹。所以我也想要老婆、想要孩子、想擁有一個自己的家。」

如今Chris Evans和Lily James傳出好消息，事件令人鼓舞。

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