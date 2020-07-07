【新冠肺炎】港大研究：9成受訪者指利用資訊科技有助抗疫 

▲ 港大醫學院公共衛生學院社會醫學講座教授林大慶（右二）表示，資訊科技有助家庭抗疫。（洪芷晴攝）

港大及馬會共同發起問卷調查，統計疫情及資訊科技使用對家庭的影響，結果發現約9成受訪者認為於疫情中，使用資訊科技可帶來幫助。學者認為，家庭成員親密溝通，有助消除因疫情產生的負面影響。

賽馬會聯同港大的「賽馬會智家樂計劃」早前就「新型冠狀病毒疫情和資訊及通訊科技對家庭的影響」發起問卷調查，委托香港民意研究所於今年5月26至31日成功訪問4914名18歲或以上懂得閱讀中文的香港居民，以了解新冠肺炎疫情和資訊及通訊科技應用對家庭的影響。

結果發現，疫情嚴重時，逾8成人經常使用即時通訊軟件，約6成5人會面對面與家人分享疫情資訊。調查亦發現不少人認為疫情下使用資訊科技有其好處，約9成人認為有助他們獲取訊息抗疫、逾5成人稱有助加強家庭溝通。

「賽馬會智家樂計劃」團隊開發家庭網上遊戲，鼓勵家庭成員使用科技獲取正確的疫情資訊，同時鼓勵一起做運動，增進溝通；計劃亦有推出電子訊息發送平台、親子手機遊戲等，計劃合作夥伴的前線社工可利用電子訊息平台，與服務使用者保持聯繫。

賽馬會智家樂計劃首席調查研究員、港大醫學院公共衛生學院社會醫學講座教授林大慶表示，使用資訊科技是大勢所趨，例如市民習慣轉發網上健康資訊，但網上較多資訊難分真假，不知是否可靠，故當中存在隱憂，市民要小心核實資訊。

他又指，「疫情本身是一件壞事」，但若願意正向面對，亦可為家庭帶來正面影響，例如於疫情期間令分隔兩地的家人更多的關心彼此，利用視像會議見面；亦有助提升家庭衞生意識等。

團體建議，鼓勵大眾使用電子科技溝通，在疫情期間與海內外家庭成員保持聯繫，在家庭群組發放正面訊息，坦誠與家人朋友分享「疫」境下的喜與悲，親密溝通亦有助消除因疫情產生的恐懼及不安。

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記者：洪芷晴