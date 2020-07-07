【新冠肺炎】一日新增14宗確診及3宗初步確診個案　張竹君：疫情屬第三波爆發

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，恐怕已出現本地社區爆發的情況。（林宇翔攝）

本地新冠肺炎疫情回升，衞生防護中心今日（7日）下午公布最新疫情，新增14宗確診個案，年齡介乎14歲至85歲，當中9名患者沒有外遊紀錄，屬於本地感染個案，本地個案中有5宗源頭不明。累計確診個案增加至1300宗，包括一宗疑似個案。

【新冠肺炎】40歲男患者曾訪香港迪士尼樂園及酒店用餐 潛伏期到過火車博物館與長洲

衞生防護中心總監黃加慶、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布疫情，詳情即看：https://bit.ly/3e1jj64

另有3宗初步確診個案，其中兩宗涉及慈雲山港泰護老中心的79歲男士及67歲女士，有待衞生署進一步核實結果；另有一名的士司機初步確診，曾到佐敦渡船角文英街「新發茶餐廳」光顧。

【新冠肺炎】本地疫情再升溫亮紅燈 何栢良：須有心理準備會有較多本地確診個案

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，老人家的抵抗力較差，不單是本港，全世界都會擔心安老院舍爆發疫情。她說，現時疫情已屬第三波爆發，並有多個感染源頭，恐怕已出現本地社區爆發的情況，強調市民要合作抗疫，並收緊防疫措施，方可截斷傳播鏈。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新?￢ﾜﾈ️?￥ﾄﾪ惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩