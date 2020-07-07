【新冠肺炎】醫管局員工確診70名同事須在家工作　再有4名患者康復出院

▲ 何婉霞指出仍有160位病人留醫，有4名確診病人出院。（林宇翔攝）

本地新冠肺炎疫情回升，衞生防護中心今日（7日）下午公布最新疫情，新增14宗確診個案，年齡介乎14歲至85歲，當中9名患者沒有外遊紀錄，屬於本地感染個案，本地個案中有5宗源頭不明。累計確診個案增加至1300宗，包括一宗疑似個案。

衞生防護中心總監黃加慶、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布疫情，詳情即看：https://bit.ly/3e1jj64

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指出，160位病人仍留醫，有4名確診病人出院，至少1,161位病人已康復出院，一人病人危殆及一位情況嚴重。

何婉霞指出，一名九龍醫院資訊科技部員工確診，他在九龍醫院資訊科技樓，在上星期五及過去周末都沒有工作，在7月2日最後上班，當時沒有徵狀，也不需要接觸病人，工作時也有戴上口罩，同一層工作的人士都有戴上口罩，也沒有一起吃飯。醫管局今日已經在辦公室進行清潔。至於70名同一層工作的員工，未來一至兩日會在家工作，有需要會接受檢測，暫時沒有患者出現徵狀。

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至於聯合醫院一名患者曾在病房留醫，5名男病人及2名女病人被列為密切接觸者，需要被隔離，另外仁濟醫院早前有患者確診，16名醫護接受檢測後呈陰性，一名密切接觸的護士在隔離中心接受檢疫。

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記者：伍瑋瑋