【減肥大作戰】梳打水代替汽水解渴又消脂　營養師推介10款夏日消脂+低卡食物

▲ 營養師推介10款夏日消脂及低卡食物。

夏日炎炎，又是減肥的季節。不過，炎熱的天氣往往會令人多食了雪糕、飲汽水、凍飲等，不自覺地陷入肥胖陷阱。對此，註冊營養師Gloria（謝詠瑩）就分享了10款特別適合在夏天食用的食物，這些食物更是低卡又消脂！

汽水代替品：

Gloria表示，酷熱的天氣，很多人愛喝汽水，但一般汽水一罐約含7至10茶匙糖，可令血糖上升而破壞皮膚骨膠原和擾亂油脂分泌。故此，她建議飲用無糖梳打水，並加入香甜的水果，作為健康的汽水代替品。

此外，梳打水、無糖電解質飲品、檸檬水和水果茶都值得推介，既解渴又消脂。

10種夏日消脂、低卡食物：

1. 西瓜：番茄和西瓜都含豐富茄紅素，有助抗老化，而且西瓜可以幫助補充水份。

2. 紅蘿蔔：胡蘿蔔素有助平衡油脂分泌。

3. 檸檬：酸味有助刺激食慾。

4. 綠茶：抗氧化物兒茶素。

5. 奇異果：一個綠色奇異果有42卡路里、62毫克維他命C和2.1克纖維。黃金奇異果一個53卡路里，有130毫克維他命C，纖維只有1.1克。兩個奇異果的鉀質有510毫克，比一隻香蕉還要高。

6. 香蕉：含豐富鉀質。適合做戶外活動前進食來補充醣原。

7. 士多啤梨：士多啤梨中的「花色苷」和維他命C都是強勁的抗氧化營養素，更可收美顏效果。

8. 紅石榴：抗氧化能力非常高，當中含有花青素、鞣花酸、單寧、多酚等等，有助保護皮膚對抗紫外線的侵害，亦可保持心臟健康和抗癌。而紅石榴中的核含有非常豐富的抗氧化營養素和纖維，愛美的女士可考慮不吐核。

9. 蕎麥麵：比一般烏冬或米粉含較高纖維，而且有抗氧化物盧丁。

10. 青瓜：補充水份好幫手，低卡高纖，有助控制食慾。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣