【新冠肺炎】黃加慶指本地疫情情勢非常嚴峻　機組人員及船員到港後須強制接受病毒檢測

▲ 慈雲山港泰護老中心的密切接觸者，獲安排入住薄扶林香港傷健協會賽馬會傷健營。（程志遠攝）

本地新冠肺炎疫情回升，衞生防護中心今日（7日）下午公布最新疫情，新增14宗確診個案，年齡介乎14歲至85歲，當中9名患者沒有外遊紀錄，屬於本地感染個案，本地個案中有5宗源頭不明。累計確診個案增加至1300宗，包括一宗疑似個案。

衞生防護中心總監黃加慶、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布疫情，詳情即看：https://bit.ly/3e1jj64

衞生防護中心總監黃加慶指出上周末起本地疫情急速變化，情勢非常嚴峻，本地個案相當多之多，中心會加強監測，由於有獲豁免強制人士確診，明天起，港口衞生科會強制經機場及港口到港的機組人員及船員，需要到亞博個留深喉唾液樣本接受病毒檢測。

▲ 黃加慶指出上周末起本地疫情急速變化，情勢非常嚴峻。（林宇翔攝）

另外由於安老院舍有不少的密切接觸者，會獲安排到薄扶林香港傷健協會賽馬會傷健營接受檢疫隔離。首宗安老院舍感染個案，再有患者確診，即看：https://bit.ly/3gxFB0N

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記者：伍瑋瑋