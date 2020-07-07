港大增設3款獎學金「吸客」　文學士得獎生可獲4萬元獎學金

▲ 港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅(左)。

本港由去年經歷社會動盪至今年新冠肺炎疫情，對應屆香港中學文憑試考生影響甚大，香港大學今年新增多個獎學金以吸納學生，其中文學士及社會科學學士的得獎學生更可獲4萬元獎學金、醫護及教育相關課程得獎學生可獲2萬元；而文理學士得獎學生則可獲2萬元作創業基金。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅稱，新設的獎學金會由校內財政負擔，名額不限，只要考生符合條件，包括文憑試成績、其他成就和課外活動等即可得獎。另外，嚴志堅指連串事件對本港大學收生不同程度的影響，有學生或會因政治環境問題而選擇離港，但亦有人因疫情而決定留港，認為整體收生情況跟以往相比未有太大改變。

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記者：蘇文軒