【IB放榜】英基男狀元升讀劍橋法律系　IB滿分秘訣首重持續性溫習

▲ 英基轄下7間學校共出產12名滿分狀元。（陳靜儀攝）

國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate，簡稱IB）於今日（7日）放榜，當中英基（English Schools Foundation) 轄下7間學校共出產12名滿分狀元。其中2名男狀元將分別到英美升讀一流大學，他們分享其IB滿分秘訣時，均異口同聲指，讀好IB必須持續努力溫習，而非臨急抱佛腳。

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須瘋狂操past paper

英基12名狀元之一、就讀英皇佐治五世的17歲馬鈞浩（Jason），將會到英國首屈一指的劍橋大學（University of Cambridge）修讀法律。由小學一年級開始在英基讀書的他，讚揚學校環境舒適，有助啟發思維，從小便喜歡辯論及探討具爭議性話題，狀元人生自此萌芽。Jason分享其IB滿分秘訣道︰

需深入地了解教學大綱，在IB兩年課程內需持續努力溫習，並瘋狂操past paper。

▲ 狀元馬鈞浩將入讀英國劍橋大學法律系。（陳靜儀攝）

在正式公布成績之前，劍橋大學已經向他發出了取錄通知書，家人得知後更開心得大叫起來。

赴美讀電腦科學盼助弱勢社群

至於另一位狀元、就讀沙田學院的劉悅知（Eugene）談及升學路，他將會到加州大學聖地牙哥分校（University of California, San Diego），進修不被大眾認為是核心科目的電腦科學，他解釋由來︰

自從認識了Scratch電腦程式後，我就愛上了編碼，我希望能將興趣和職業結合一起，將來可以使用科技幫助弱勢社群。

▲ 狀元劉悅知（Eugene）將赴美升讀電腦科學，盼將來幫助弱勢社群。（陳靜儀攝）

狀元心得︰溫習應是持久性

由於新冠肺炎疫情關係，原定於5月至6月舉行的公開試取消，改為以校內評估成績、校內預測成績，並參考學校過往成績數據等，得出IB最終成績。對於外界好奇狀元如何在取消考試情況下取得高分，Eugene分享說：

溫習應是持久性的，需長時間平均分配，故不應將大量筆記內容，壓縮在短時間內吸收。

Eugene更表示，今年的評分標準更加嚴格，提高分數界線來彌補取消考試的不足，並指出今年成績的一致性，比過去幾年更為重要。

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記者︰郭雅智、温加略