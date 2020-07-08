今年首5月電騙個案暴升逾倍最大宗損失2100萬　有受害人被騙成「特務」再騙他人

▲ 警方呼籲市民特別是長者，接聽所有來電時都要小心受騙。(馮漢柱攝)

電話騙案猖獗，又有回升趨勢！今年頭5月電騙個案及涉款都較去年同期暴升逾倍，騙徒更是針對長者行騙，恫嚇受害人設立網上理財戶口，利用互聯網之便捲去巨款。

警方發現，近期騙徒多利用固網電話行騙，因此更多長者受害，手法亦由以往指示受害人將錢匯入指定戶口，變成要求受害人供出網上理財戶口密碼，以便全權掌控其戶口；加上騙徒擅捉心理，有受害人更被騙至成為「特務」，被騙徒利用去行騙其他受害人。

東九龍總區重案組署理總督察崔庭銳指，今年初的電騙個案仍以「猜猜我是誰」和「假冒官員」為主，共涉531宗，當中有損失的案件佔519宗，比去年同期的199宗急增1.6倍；損失金額更由去年同期的4,553萬元，暴升至約1.85億元；當中255名受害人是60歲以上，他們合共損失約億元，平均損失38萬元，「等於無咗22年半生果金」。

警方今年接獲最大宗電騙受害人為一名84歲老婦，騙徒假扮公安致電她指在內地洗黑錢，要求她開設網上銀行將錢存入並交出密碼，供部門進行「資產審查」以證清白，又恐嚇婆婆不要告訴他人，婆婆終損失2,100萬元。

亦有騙徒憑藉高超心理技巧控制受害者，令受害者變為騙徒之一。今年4月年約80歲老婦偕同一名聲稱是其「表妹」的71歲女士，到銀行要求開納網上銀行，老婦聲稱此舉是兒子要求以方便管理帳戶，但職員仍抱有懷疑，於是致電婆婆兒子再三確認，揭發其子根本從無作出任何指示，婆婆在港更沒有這名親戚。警方於6月拘捕「表妹」，調查發現該名女子另涉6宗「假冒官員」電話騙案，不排除女子可能被「假冒官員」騙徒誤導而犯案。

商業罪案調查科反透騙協調中心署理總督察顏凱欣說，該名女子猶如被人洗腦，被騙徒要求「成為特務調查其他案件」，曾往婆婆家做家訪因而掌握其背景，繼而策劃騙局。集友銀行灣仔分行主管岑浩璋形容，受害人與職員對答流暢，幸好職員主動查證，令事件得以揭發，日後會提醒職員「多提問、多觀察、多聆聽」。

顏凱欣續謂，騙徒的招數不外乎是以「先嚇你、後幫你」方式獲取受害人信任，穿上假執法人員制服與受害人視訊通話，製造出假的安全幻覺，要求受害人全權配合，之後就恫嚇受害人不要向他人透露事件，否則會牽連他人，最後就無間斷用視訊監察其一舉一動，甚至叫受害人通宵寫5,000字悔過書，有騙徒更甚叫受害人上北京「解釋」，受害人搭高鐵期間但全程只准站立。

崔庭銳提醒市民特別是長者，接聽所有來電時都要本着「咩都係假，所有來電都係假」的心態，慎防所有來電，如不慎受騙，受害人如及時報警可追回失款的機會則愈大。

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記者：蘇文軒