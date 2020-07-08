警方指有騙徒藉政府派發1萬元　冒銀行圖騙市民個人資料

▲ 警方指有騙徒圖藉派發1萬元現金計劃進行詐騙。(資料圖片)

政府派錢1萬元的現金發放計劃，首批約315萬名市民已於周一收到錢，而政府及銀行大力鼓勵市民經網上銀行取款，反而客易令人誤墜騙徒陷阱？警方稱近日接獲零星有關派發1萬元的查詢，認為不少騙徒已蠢蠢欲動，呼籲市民提高警覺。

商業及罪案調查科反詐騙協調中心署理總督察顏凱欣指，雖然未收到相關報案及損失，但反詐騙協調中心已接獲零星市民查詢。她歸納出騙徒2種常見手法，指查詢市民都是接到「+852」開頭的電話語音假冒銀行職員，向市民訛稱其1萬元登記申請重複登記或資料有誤，以致申請未能獲批，繼而將來電轉駁至「客戶服務熱線」，最後會由操普通話的「職員」向市民索取個人資料、銀行戶口及密碼等，訛稱用作核對資料。

集友銀行灣仔分行主管岑浩璋強調，銀行職員致電客戶時一般都會報上全名及職號以識別身份，而處理或核對客戶資料時，不會要求客戶提供全部個人資料，包括身份證號碼，更不會要求客戶提供戶口密碼。市民如懷疑來電，可登入香港銀行公會的網頁核實相關的銀行熱線。

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記者：蘇文軒