【新冠肺炎】食物及衞生局局長陳肇始晚上7時半見記者　料公布最新防疫抗疫措施

▲ 本港一日新增17宗初步及確診個案，衞生防護中心指已爆發第三波疫情。（陳靜儀攝）

本地新冠肺炎疫情回升，衞生防護中心今日（7日）下午公布最新疫情，新增14宗確診個案，年齡介乎14歲至85歲，當中9名患者沒有外遊紀錄，屬於本地感染個案，本地個案中有5宗源頭不明。累計確診個案增加至1300宗，包括一宗疑似個案。

【新冠肺炎】本地疫情再升溫亮紅燈 何栢良：須有心理準備會有較多本地確診個案

衞生防護中心總監黃加慶、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布疫情，詳情即看：https://bit.ly/3e1jj64

食物及衞生局局長陳肇始教授、衞生署署長陳漢儀醫生和醫院管理局行政總裁高拔陞醫生今日（７日）‪下午７時３0分‬在‪‬政府總部西會見記者，料會公布最新防疫抗疫措施。

【新冠肺炎】一日新增14宗確診及3宗初步確診個案 張竹君：疫情屬第三波爆發

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記者：伍瑋瑋