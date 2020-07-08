【對抗濕疹】心痛BB未足月受濕疹折騰　碩士媽媽鑽研5招擊退兒子濕疹

▲ 為兒子戒類固醇的過程，媽媽Connie兩年間每天不能夠睡上兩、三小時，爸爸更有1年推卻了學校的班會旅行，並爭取準時回家幫忙。

碩士媽媽Connie的5歲細仔曾經歷濕疹，經過2年閱讀無數研究，終悟到要在生活健康和情緒上着墨，近年她把抗病心得跟朋友分享，望為其他家長打氣。

▲ 他們認同小孩子的學習應該是自主，家長提供適當環境，從旁觀察，不應過分主導。(黃建輝攝)

類固醇出現反彈現象 決定戒斷

曾在英國留學的Connie本有自己事業，婚後主力照顧孩子，5年前因細仔患濕疹，打亂了一家人的生活。Seth在出生3星期時發病，被處方類固醇，回家塗一兩次後不到兩小時便全面白滑，但再過兩天濕疹又再多起來。她謂孩子長期哭哭鬧鬧，到5個月大時濕疹已經蔓延至全身；之後看皮膚專科，同樣是處方類固醇，並跟足指示全身濕敷，但無奈來來回回情況重複，一停藥濕疹又繼續番發。

我需要晚上抱着弟弟，他哭到累了就睡半小時，然後又起身繼續哭哭鬧鬧。

▲ Connie研習大量書籍，及上網閱讀有關類固醇案例。(受訪者提供)

後來，她遍尋外國個案，閱讀類固醇上癮的患者案例，決定戒類固醇。她謂戒類固醇有兩種方法，她選擇俗稱cold turkey的即時戒斷，戒後第5天孩子皮膚開始又慢慢紅腫起來，出現反彈現象，皮膚會出水、紅腫流血、身體會發熱或發冷……但過了這個很難捱的時候，皮膚開始收水及開始脫皮，然後可能有數天時間皮膚回復比較靜止的狀態，過了數天這個循環又會繼續。

面對戒類固醇的過程，兩年間她每天不能夠睡上兩、三小時，任職教師的丈夫更有1年推卻了學校的班會旅行，並爭取準時回家幫忙。

▲ 大概三個月大，細仔開始使用類固醇，但一停就番發，反反覆覆，這階段他的皮膚很乾，無論塗上多少潤膚膏也無補於事。(受訪者提供)

▲ 細仔備受濕疹困擾，曾經全身用類固醇濕敷(右)，只換來病情反覆。(受訪者提供)

她表示，面對濕疹沒有一套方程式是全部人適用，這段路是自己摸索和找尋。

我們由西醫轉向其他療法，不斷增值自己的知識，閱讀醫學文章、飲食營養學上的研究，例如戒掉水楊酸食物、精製食物、蛋奶糖這些對濕疹患者有害的食物；另外，我也歸納了一些對應濕疹的想法，例如不應為孩子不斷保濕。

她解釋，若皮膚不能夠生產正常油脂，是身體內部出問題和飲食營養有關，故應想方法治標。再者，身體上很多的病例如濕疹都是和情緒有關連，當她發現自己的情緒也會對弟弟皮膚狀況有關，也嘗試找出影響個人情緒的源頭，努力改善。

我發現自己心情平和了，弟弟皮膚狀況也見好轉。

▲ 家人主食已不吃白米，而用糙米、藜麥加薑黃烹調。(黃建輝攝)

濕疹完全斷尾

在多管齊下後，弟弟狀況一年前終受控，今天是完全康復。

她發現外在環境上，最重要是無論食物和清潔家居用品，都選擇天然無毒，將影響身體的化學劑完全剔除，並注意飲食和營養均衡，而且父母也要保持身心愉快。她笑謂因有全職媽咪心理包袱，要事事完美，情緒很繃緊。

現在開始明白不要給自己壓力，做好自己最擅長的，其他的要放手給另一半，丈夫對教育有研究，會比我更好，故不再執着要事事躬親，現在開始找回ME-TIME。

▲ Connie近年開始使用芳療，代製紓緩濕疹配方的用品。(黃建輝攝)

她近年因為開始使用芳療，嘗試自製紓緩濕疹配方的護膚品讓家人用，放棄購買市面上可能含有添加劑化學劑的護膚品，因偶然在朋友群組上分享用後感，開始人傳人，有媽咪要求她代製(代製可按此查詢)。她現在以成本價賣給那些戒類固醇小朋友的媽媽，不為賺錢，只是心痛他們不斷在外間購買一些含有添加劑防腐劑的潤膚產品，不如讓為家長製作，至少知道加了甚麼成分。

記者︰胡麗珊