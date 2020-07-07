6旬漢除低手環於紅磡被截獲　涉違反檢疫令被判監七日

▲ 6旬漢被判監七日。（資料圖片）

一名62歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》，今日（7日）於九龍城法院被判處即時監禁1個星期。



該男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。其後警方接報，於6月24日在紅磡截獲該名男子，發現他把手環移除。他被控違反《規例》。



根據《規例》，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。

此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》，3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士，同樣須接受14天強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。衞生署嚴正提醒受強制檢疫人士應遵守法定要求接受14天的強制檢疫。



衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反《規例》屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍。截至今日，共有29人已被法庭定罪，判監禁最多3個月或罰款1萬元。發言人重申，衞生署必定會嚴肅跟進任何違反《規例》的罪行。

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責任編輯：吳卓峰