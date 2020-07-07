【保就業計劃】第五批約9000名僱主下周獲發款項　平均補貼額46萬元

▲ 第五批9000名僱主及2000名自僱人士將於下周起收到「保就業」計劃補貼及資助。（資料圖片）

創新辦表示，「保就業」計劃秘書處將於本周內通知第五批涉及約9,000名成功申請工資補貼的僱主，並於下周初向他們發放約42億元的工資補貼，涵蓋超過19萬名僱員。此外，約2,000名自僱人士亦會於下周初收到7,500元一筆過資助，涉及資助額約1,500萬。



政府發言人表示，這批僱主獲得工資補貼額平均為46萬元，較首三批獲批補貼僱主的平均補貼額21.4萬元為高，但較第四批僱主的平均補貼額56.5萬為低。這批僱主當中，4%為聘請50名僱員或以上的大型企業。

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而連同首四批已發放的工資補貼，五批工資補貼合共涉及約296億元，涵蓋接近11萬名僱主及超過130萬名僱員。另外，五批合共約8.6萬名自僱人士收到一筆過7,500元資助，涉及約6.5億元。



扣除不符合資格的申請後，「保就業」計劃秘書處正處理其餘約4.9萬名僱主和約1.8萬名自僱人士的申請，目標是於7月中旬完成審批符合資格的申請，當中約2.3萬名僱主仍未應秘書處及代理人要求補交銀行或強積金戶口資料，秘書處及代理人正繼續跟進，以盡快完成審批。

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責任編輯：徐紹軒



