【新冠肺炎】本地爆發第三波　陳肇始：研究重新收緊限聚令及外傭抵港須入酒店隔離14天

▲ 食物及衞生局局長陳肇始宣布加強口岸管制，當中要求外傭在抵港前進行病毒測試。

本地新冠肺炎疫情回升，衞生防護中心今日（7日）下午公布最新疫情，新增14宗確診個案，當中9名患者沒有外遊紀錄，屬於本地感染個案，本地個案中有5宗源頭不明，衞生防護中心認為疫情已進入第三波爆發。

食物及衞生局局長陳肇始表示，現階段會維持限聚令人數限制，但會檢視有關條件，包括研究收緊宗教群組活動的人數限制，至於食肆及娛樂處所，陳肇始表示會檢視、研究收緊處所人數限制及防疫措施規定，當局將於現有限制在7月16日完結前發出新指示。

她又宣布加強口岸管制，當中要求外傭在抵港前進行病毒測試，並在抵港時持有有效陰性結果，僱主亦要安排外傭抵港後，在酒店進行14天隔離，費用由僱主支付。

此外，飛機的機組人員由明日（8日）開始，抵港後需要到亞洲國際博覽館進行深喉樣本採集，而有關貨船及客船的船務人員，政府亦要求要求船公司在船務人員登機來港上船前，需要在當地進行病毒測試，及持有有效呈陰性結果證明，才可豁免檢疫14天。

而近期有航班接載港人從高風險地區回港，例如巴基斯坦、尼泊爾、南非等， 政府會與有關國家駐港領事商討，以有序方式安排回港，控制輸入數目。

至於何為有序，陳肇始指一方面認為於外地的港人應該回港，但另一方面亦要考慮本港檢疫制度的處理能力，政府會與相關駐港領事館和社群商討，研究一個有序的方案，確保他們回來後檢疫制度的容量能夠處理。

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陳肇始又宣布，將會暫停院舍探訪安排, 而先前已為3000名院舍員工進行檢測，全部陰性，當局會加強檢測；而醫管局亦會重新檢視探訪安排，短期內暫停早前實施的非急症醫院特別探訪安排。

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責任編輯：徐紹軒