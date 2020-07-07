熱門面試必問問題　視像面試陌生不妨多練習

▲ 美國求職網站Glasssdoor整合了今年職場50大熱門面試問題，幫助員工求職時做好準備，以在芸芸競爭者中脫穎而出。

新冠肺炎沖擊全球經濟，不少打工仔在公司減營運成本下，被無故解僱。近日美國求職網站Glassdoor整合了今年職場50大熱門面試問題，幫助員工求職時做好準備，以在芸芸競爭者中脫穎而出。此外，面對不少面試都「轉陣」，改採網上面試，當中亦有幾點要提高警覺。

政府統計處公布，3月至5月經季節性調整的失業率為5.9%，創逾15年新高；就業不足率3.5%，為接近17年來的高位。職場競爭愈見激烈，打工仔面試時亦要好好裝備，Glassdoor分析了數以萬計的工作評論，歸納出今年50大應徵者最常見的面試問題。

熱身問題大多圍繞個人簡介，包括介紹自己的優缺點、描述一下個人性格、解釋為何對這份工作感興趣以及如何勝任對應職位，亦會問及最引以為傲的成就、理想的工作是什麼、喜愛的書籍、空餘活動等。

同時，也會試探應徵者對前公司的了解，包括要求說出前公司的行政總裁名稱、前上司的優缺點；以及有否掌握新公司的背景，如企業競爭對手、管理層名稱、分析所屬行業的優劣、覺得自己會是領導者抑或追隨者等。

背景宜乾淨整潔 網絡穩定連接

由於報告所收集的數據來自疫情前，當視像面試愈來愈流行，應徵者便須關注更多細節。有獵頭公司表示，視像面試時，謹記面試環境必須舒適安靜，背景乾淨整潔、光綫充足，網絡訊號保持穩定連接，避免任何干擾或中途出現斷綫。

面試講求觀察一個人的談吐用詞、身體語言、應變能力等，由於視像招聘新式，很多應徵者或覺得比面對面見工緊張。求職者可事先練習一下對談，留意語速及聲音是否適中，盡量看着鏡頭；自我介紹時不妨輕鬆點，吸引對方願意溝通下去，將提高成功機會。不過，打工仔亦有選擇的自由，可詢問公司在疫情下的對應政策，了解業務狀況及福利。

責任編輯：姚慧儀