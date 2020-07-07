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行管會向范國威區諾軒每人發放31萬特惠金

政治 18:45 2020/07/07

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梁君彥表示，行管會將會向早前被取消議員資格的范國威和區諾軒，每人發放31萬特惠金。（尹櫻霖攝）

立法會行政管理委員會主席梁君彥表示，行管會將會向早前被取消議員資格的范國威和區諾軒，每人發放31萬特惠金，金額相等於議員酬金百分之十五。

就追討前立法會議員梁頌恆和游蕙禎酬金及預支款項，梁君彥指，梁頌恆沒有理會行管會多番追討，行管會己決定向他提出破產呈請。

另外，就早前民主派立法會議員朱凱廸、陳志全和許智峯在立法會投擲臭物被罰款，梁君彥表示，行管會已指示秘書處，以未發還予3位議員的工作開支抵銷他們拖欠的款項，其間，秘書處會暫緩處理三人的工作開支償還申請，直至他們全數付清拖欠款項。

梁君彥又指，行管會決定由7月18日本屆立法會會期中止開始，至換屆選舉所有結果公布期間，所有議員都不可在大樓的設施進行任何競選活動，包括在大樓任何地方會見傳媒。

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記者：尹櫻霖

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