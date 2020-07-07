【新冠肺炎】確診演藝學院29歲學生曾於數個地方教琴　66歲女人接受肺部檢查始知受感染

▲ 演藝學院一名29歲學生確診，學院下午立即疏散學生進行消毒。（ 梁偉榮攝）

本地新冠肺炎疫情回升，衞生防護中心今日（7日）下午公布最新疫情，新增14宗確診個案，年齡介乎14歲至85歲，當中9名患者沒有外遊紀錄，屬於本地感染個案，本地個案中有5宗源頭不明。累計確診個案增加至1300宗，包括一宗疑似個案。

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衞生防護中心總監黃加慶、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布疫情，詳情即看：https://bit.ly/3e1jj64

中心公布本地個案中，有5宗屬不明源頭，其中3宗包括一名66歲女患者居於水泉澳邨明泉樓，在胸肺檢查時發現不妥，其後確診。餘下兩宗源頭不明的患者，包括居於屯門兆隆苑的29歲男患者，本身是教琴老師及學琴，日常會在數個地方教琴及學琴，是一名演藝學院的學生，演藝學院指該學生自6月17日起未有返回學院。為了全體職員及學生的健康和安全，學院決定關閉校園，並要求所有學生和職員離開。

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衞生防護中心指由於患者近月也沒有上學，故演藝學院不需要停課。另外一名85歲、居於慈雲山康泰護老中心的女子也確診，屬於源頭不明個案。

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記者：伍瑋瑋