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海洋公園推夏日歷險課程　小朋友可扮演小獸醫和動物護理員

社會 18:52 2020/07/07

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

海洋公園推出夏日歷險課程，讓小朋友運用個人感官探索動物奧秘。 （圖片由海洋公園提供）

海洋公園推出4個夏日歷險課程，並於下周二（14日）起接受報名 ，對象為6至11歲小朋友，透過觀察和了解各種動物的特徵和牠們獨有的生活習慣，體驗與動物互動的樂趣，及發掘大自然更多的奇妙之處。年票會員可享85折優惠，非會員網上報名可享95折優惠。

公園指，已全面加強衞生防疫措施，包括為小朋友量度體溫和在活動開始前消毒雙手，所有參加者需全程佩戴囗罩 ，每班人數亦減半至最多12人一班。

海洋公園夏日歷險課程詳情。（海洋公園提供）

海洋公園夏日歷險課程詳情。（海洋公園提供）

報名詳情及優惠︰

  • 夏日歷險課程2020將於2020年7月14日下午4時開始報名，參加者可同時報讀多個課程。
  • 智紛全年入場證會員可專享85折優惠，非會員網上報名可享95折優惠。
  • 截止日期為每班開課前3天

報名及查詢︰

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記者：陳曉瑩

海洋公園

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