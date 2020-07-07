海洋公園推夏日歷險課程　小朋友可扮演小獸醫和動物護理員

▲ 海洋公園推出夏日歷險課程，讓小朋友運用個人感官探索動物奧秘。 （圖片由海洋公園提供）

海洋公園推出4個夏日歷險課程，並於下周二（14日）起接受報名 ，對象為6至11歲小朋友，透過觀察和了解各種動物的特徵和牠們獨有的生活習慣，體驗與動物互動的樂趣，及發掘大自然更多的奇妙之處。年票會員可享85折優惠，非會員網上報名可享95折優惠。

公園指，已全面加強衞生防疫措施，包括為小朋友量度體溫和在活動開始前消毒雙手，所有參加者需全程佩戴囗罩 ，每班人數亦減半至最多12人一班。

▲ 海洋公園夏日歷險課程詳情。（海洋公園提供）

▲ 海洋公園夏日歷險課程詳情。（海洋公園提供）

報名詳情及優惠︰

夏日歷險課程2020將於2020年7月14日下午4時開始報名，參加者可同時報讀多個課程。

智紛全年入場證會員可專享85折優惠，非會員網上報名可享95折優惠。

截止日期為每班開課前3天

報名及查詢︰

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新?￢ﾜﾈ️?￥ﾄﾪ惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩