海洋公園推夏日歷險課程 小朋友可扮演小獸醫和動物護理員
社會 18:52 2020/07/07
海洋公園推出4個夏日歷險課程，並於下周二（14日）起接受報名 ，對象為6至11歲小朋友，透過觀察和了解各種動物的特徵和牠們獨有的生活習慣，體驗與動物互動的樂趣，及發掘大自然更多的奇妙之處。年票會員可享85折優惠，非會員網上報名可享95折優惠。
公園指，已全面加強衞生防疫措施，包括為小朋友量度體溫和在活動開始前消毒雙手，所有參加者需全程佩戴囗罩 ，每班人數亦減半至最多12人一班。
報名詳情及優惠︰
- 夏日歷險課程2020將於2020年7月14日下午4時開始報名，參加者可同時報讀多個課程。
- 智紛全年入場證會員可專享85折優惠，非會員網上報名可享95折優惠。
- 截止日期為每班開課前3天
報名及查詢︰
- 熱線：（852） 3923 2323（選擇語言後，按「4」字聯絡海洋公園探索及教育部）
- 辦公時間：上午8時30分至下午5時30分
- 網址：https://www.oceanpark.com.hk/tc/experience/parents-panel/adventure-camp-series-2020-2021
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記者：陳曉瑩