【新冠肺炎】禾輋邨居民憂染疫會加強自身防疫　石門「豐鍋雞煲」停業消毒

▲ 沙田石門京瑞廣場的「豐鍋雞煲」暫停營業進行消毒。（黃傑偉攝）

本港今日（7日）新增14宗新冠肺炎確診個案，當中9宗屬本地感染個案，有患者居於沙田禾輋邨德和樓、禾輋邨美和樓及水泉澳邨明泉樓，有居民擔心染疫，會加強自身防疫。另一名確診廚師工作的沙田石門京瑞廣場的「豐鍋雞煲」，已暫停營業進行消毒。

▲ 沙田禾輋邨居民陳先生。（黃傑偉攝）

▲ 沙田禾輋邨居民李小姐。（黃傑偉攝）

禾輋邨居民陳先生表示，對邨內發現感染個案感擔心，稱估不到沉寂一時疫情又再爆發，自已會加強防疫，如佩戴口罩及用酒精搓手液消毒；劉小姐亦對邨內疫情感擔心，自己會常備3支消毒酒精用品放於家中，用以消毒鞋﹑手及衣物，亦會佩戴口罩防疫；王小姐也擔心疫情會於邨內散播，會加強消毒及戴口罩，非必要不會出街；李小姐對疫情十分擔心，指自己兒子就讀沙田崇真小學，知悉有家長染疫後，學校會停課3日，自己與家人會常戴口罩及酒精消毒。

▲ 沙田禾輋邨劉小姐。（黃傑偉攝）

▲ 沙田禾輋邨居民王小姐。（黃傑偉攝）

此外，一名在沙田石門京瑞廣場「豐鍋雞煲」廚師，亦感染新冠肺炎，該食店貼出告示，指接獲有員工確診，餐廳內部硫正進行全面徹底消毒，開業日期待定。

▲ 一名在沙田石門京瑞廣場「豐鍋雞煲」廚師，感染新冠肺炎。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉