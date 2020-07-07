【東張西望】「魚塘大王」被女兒鄰居騙去13個魚塘　勞碌半生銀行存款慘剩$5000多元

▲ 「魚塘大王」根叔的13個魚塘先後被親生女兒及鄰居夫婦以誘簽合約形式騙去。

作為本港首位引入飼養脆肉鯇的漁農，今年92歲的「魚塘大王」根叔原本擁有半億身家，在元朗大生圍擁有13個魚塘， 大可安享晚年。但好景不常，根叔的13個魚塘卻先後被親生女兒及鄰居夫婦以誘簽合約形式騙去，TVB節目《東張西望》日前前往元朗向根叔了解來龍去脈，並嘗試與涉事的鄰居夫婦對質。

親女奪走8個漁塘

根叔雖然已經年過九旬，但仍然有氣有力，在節目中撤網捉魚時仍臉不改容，堅持親力親為，他感嘆：

如果你做開呢行，你有興趣就會好開心！

不過沒想到根叔這份感情其後卻遭到親生女兒糟蹋，當時女兒以根叔年紀開始大為由，表示願意給予200萬元讓根叔退休養老，由她打理漁塘。

不過，女兒當時在哄騙過不識字的根叔簽下合同，並成功奪得根叔的其中8個漁塘後，即全家失蹤，原本承諾的200萬亦不知所蹤，讓根叔慨嘆：

我打給她又不聽，我覺得做父女，怎也有多少感情吧！

涉事夫婦施壓逼走根叔

被親生女兒欺騙後，沒防人之心的根叔又把自己遭到透露給一對住在附近屋苑的夫婦聽。夫婦最初對根叔的遭遇十分同情，兩個月來一直陪伴根叔，又不時一起陪他食飯，但沒想到夫婦只是密謀奪取剩餘的漁塘。根叔形容：

當時覺得他們都幾好，還好過我的親生女，翻面連老豆都不認。原來他們更大貪，全部「食晒我的魚塘」。

該對夫婦先給根叔60、70萬，又聲稱會把810萬尾數給予根叔，根叔憶述：「他們當日說翌日就要到英國，要我先把魚塘轉名，當時我相信了」，但根叔後來一直沒收到尾數。

夫婦哄騙根叔獲得魚塘經營權後，更透過寄恐嚇信、運垃圾入魚塘等手段，想把根叔從魚塘逼走，即使根叔曾經為此報警，但警方亦僅備案了事。目前，魚塘的電費、養魚飼料等支出仍然由根叔墊支，因為他不想放棄自己的心血，不過他的存款目前只剩約$5000，每月僅靠$1000高齡津貼過活，情況令人憂慮。

《東張西望》節目組亦曾上門嘗試與涉事夫妻對質，但沒人人開門。當中的丈夫張先生事後接受電話訪問指不清楚事件，談到800多萬尾數時更把電話掛斷，根叔的漁塘爭奪風波仍然待續。

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責任編輯:王俊賢