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仁濟醫院兩名住院男病人帶耳念珠菌　正隔離治療情況穩定

社會 20:39 2020/07/07

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仁濟醫院發言人於今(7日)有公布，兩名分別為91歲及72歲男病人帶有耳念珠菌，現正接受隔離治療，目前情況穩定。。

仁濟醫院發言人於今(7日)有公布，兩名分別為91歲及72歲男病人，先後於6月11日及6月24日入住本院內科男病房。院方於7月3日進行恆常篩查工作，測試結果顯示他們帶有耳念珠菌，但沒有感染徵狀。有關病人現正接受隔離治療，目前情況穩定。本院根據既定指引，對該兩名病人的緊密接觸者展開追蹤篩查。
　　 
本院已經將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心，並加強執行各項感染控制措施，包括徹底清潔及消毒相關病房；加強病人及環境篩查；及嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生。
 
院方指會繼續緊密監察病人的情況，並會與相關部門及衞生防護中心繼續跟進。

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責任編輯：洪芷晴

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治療 衞生防護中心 仁濟醫院 念珠菌

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