李嘉誠基金被流傳派錢　每位長者幾百元？

▲ 陳恒鑌強調，長者收到的額外金額是「政府畀」。（陳恒鑌Fb圖片）

政府推出的1萬元現金計劃，本周一（6日）開始派錢，截至今日有超過430萬合資格市民已取得款項。不過，近日不少長者銀行戶口，卻收到多於1萬元，而網上謠傳是由李嘉誠基金會向長者發放的現金。民建聯立法會議員陳恒鑌強調，長者收到的額外金額是「政府畀，唔係誠哥畀」。

不少長者戶口多出的錢，並非整數政府公布的1萬元。其中，70至74歲長者會多收250元，而75歲以上長者，則每人多收650元，莫非是政府額外派錢給高齡長者？

陳恒鑌解釋，該筆錢是政府補發的生果金差額。原來，今年2月起，政府調升高額長者生活津貼、普通長者生活津貼及高額津貼，政府在近日補發2月至6月，共5個月的差額給已申領的長者。

事實上，有人信「誠哥派錢」也可理解。因為，李嘉誠基金會的確曾經派錢，因為基金曾於去年10月宣布，配合政府推出的「20億元中小企備用資金」，捐款10億元「應急錢」支援有需要的中小企，合資格申請者，最多可獲6萬元的資助，約2700家中小企業受惠。

有政界中人指，今次雖然是政府派錢，但有心人依然刻意令政府無得攞分，故意散佈虛假消息。