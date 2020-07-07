【防疫抗疫基金】兩男疑騙254萬元資助款項被捕　屬基金首宗詐騙案

▲ 警方晚上講述案件詳情。（警方Facebook截圖）

警方破獲首宗詐騙「防疫抗疫基金」的案件，並拘捕兩名48歲的男子，涉嫌提交虛假資料及文件，申請港府的「防疫抗疫基金」，向零售業、美容院、按摩院及派對房間發放的一次性資助，意圖詐騙合共 254萬元資助款項。警方指，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方商業罪案調查科表示，今年6月初接獲防疫抗疫期金秘書處報案，經深入調查後，今日(7日)早上在九龍城及觀塘區，以涉嫌「企圖欺詐」拘捕兩名分別姓唐及姓周的48歲本地男子，二人分別報稱為保安員及無業，但並無關係。

商業罪案調查科指，調查顯示，二人懷疑利用虛假資料及文件，提交41宗資助申請，2宗為零售業、37宗屬美容業，餘下2宗為派對房間，他們訛稱有申請商業登記，但報稱的地址並無聲稱的業務在進行，行動中檢獲一批文件、電腦及手機等與案有關的證物。

警方強調，任何人干犯欺詐或行使虛假文書罪，一經定罪，最高可被判監禁14年，籲市民勿以身試法。

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記者：陳曉瑩