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【新冠肺炎】男拔附小家長確診中小學停課至另行通知　海泓道油天學生親友初步確診停課一天

社會 22:52 2020/07/07

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拔萃男書院及附屬小學即日起停課，直至另行通知。

拔萃男書院在7月7日晚上在學校官網發出通告，指該校附屬小學有一名家長確診新冠肺炎，學校中學及小學部（即拔萃男書院及附屬小學）8日起停課，直至另行通知，而原定明日舉行的考試會取消，校方會再公布補考安排。據了解，是附屬小學小三學生的家長確診。

校方表示，學校會進行全面清潔和消毒程序，並建議學生留在家中學習，時刻保持警惕。

拔萃男書院在學校官網發出的通告。（拔萃男書院官網截圖）

男拔發言人補充，因為中小學校舍位置接近，中小學學生亦會共用學校某些設施，例如球場，為安全起見，需立即阻截傳播鏈，故中小學一起停課，而非因染疫家長曾到中學校舍而停課。

油蔴地天主教小學（海泓道）昨（7日）亦有1名學生親友初步確診新冠肺炎，學校今日停課一天，詳看【下一頁】

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記者：陳曉瑩
 

小學 拔萃男書院 新冠肺炎疫情

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