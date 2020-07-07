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【新冠肺炎】一田百貨宣布沙田分店停業一天　進行全店深度清潔及消毒

社會 23:43 2020/07/07

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

一田百貨宣布沙田分店停業一天，進行全店深度清潔及消毒。

衞生防護中心今日(7日)公布9宗本地感染個案的患者行蹤，以第1292宗個案、40歲男子的行蹤最多，潛伏期曾到沙田新城市廣場、馬鞍山廣場、尖沙咀的H8、並於7月3日到訪迪士尼樂園並入住迪士尼樂園酒店。他亦於7月2日到過九龍醫院醫管局資訊大樓上班。

而一田百貨今晚就宣布，收到通知，有新冠肺炎確診者曾到訪位於新城市廣場的沙田分店，為安全起見，沙田店即時提早休息並於明天（8日）停業一天。

沙田店提早休息, 明天停業一天，星期四(9/7)重開營業。

一田百貨通告表示，已安排專業人士進行全店深度清潔和消毒, 以保障顧客及同事安全。深度清潔和消毒後, 將於星期四（ 7月9日）重開營業。

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責任編輯　李志強

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