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【BB來了】前TVB主播黃麗幗喜迎男嬰　Ruby為子取乳名蛋黃仔

娛樂 10:17 2020/07/08

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前主播黃麗幗誔6.7磅男B。

前無綫新聞主播黃麗幗（Ruby），去年6月在沖繩再婚，年初並宣布有喜。日前黃麗幗在IG貼出一家三口照，表示已順產誕男嬰，BB在上周五已出世，取名Jacob，恭喜Ruby。

黃麗幗昨日在IG貼出跟老公Jeff及初生兒合照，透露BB在上星期五出世，兒子出生時重6.7磅，望著初生BB，令她喜極而泣。

黃麗幗貼出一家三口合照。（取自IG）

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Ruby留言：「在我的一生中，沒有多少事會令我喜極而泣。當老公入產房，Jacob從我的肚裡走出來時，我的眼淚開始失控滑下來。感謝老公在醫院期間全天候的陪伴。」

她並hastag囝囝乳名叫蛋黃仔，網民紛紛送上祝福。

黃麗幗形象健康。（取自IG）

去年遇上真命天子

現年33歲黃麗幗，曾被指為周嘉儀接班人的Ruby畢業於香港樹仁大學，她擔任主播前於TVB擔任兒童節目主持，其後再出任TVB互動新聞台主播。

後來，她於2016年離巢，且轉投海通國際任職投資策略副總裁。

Ruby去年跟Jeff在日本沖繩結婚。（取自IG）

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Ruby之前曾有一段婚姻，4年前離婚，兩年前遇上現任老公Jeff，去年6月在沖繩結婚，當時好友麥美恩及蔡雪瑩均有到現場觀禮。

Ruby離開TVB主播工作後，跟老公Jeff同經營美容院生意，過幸福愉快生活。

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撰文 : TOPick柴犬出動＿

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