恒大商學院課程獲業界認證 助畢業生取得專業資格

▲ 鄭雅雯（左）和劉子烽（右）兩位恒大畢業生均認為恒大的課程能幫助他們在畢業後考獲專業資格，提升自己的競爭力。

香港恒生大學（下稱恒大）開辦多元化的專業創新課程，課程緊貼業界發展及需求。商學院開辦的其中兩個課程：金融分析工商管理（榮譽）學士課程及企業管治與合規工商管理（榮譽）學士課程，培育學生專業知識，助他們更有效率地獲取行業的專業資格，提升職場上的競爭優勢。

金融分析師與公司秘書的工作是金融行業及商業機構發展的重要基石，投身此行業均需要具備專業資格。恒大金融分析工商管理（榮譽）學士課程畢業生鄭雅雯，現於跨國投資銀行擔任高級分析師，負責主券商業務，為機構投資者及高淨值客戶提供證券交易等相關投資服務。她表示，「在4年的課程中，我深入了解環球金融市場的運作，及各種股票、債券和投資產品的原理和特色，更能在大學特設的金融交易實驗室透過彭博（Bloomberg）系統進行模擬交易，這正是業界日常使用的交易軟件。」

緊貼業界所需 實戰累積經驗

恒大積極為學生安排不同實習工作，助學生累積實戰經驗。鄭雅雯曾經獲校方推薦，前往日本的一間大型跨國銀行實習6星期。她憶述：「當時我要獨力撰寫一份有關電視熒幕行業的分析報告，將課堂所學的理論及分析能力發揮應用，使我更了解行業實際運作及要求。」

▲ 鄭雅雯在學期間曾到日本一間大型跨國銀行實習6星期。

課程覆蓋CFA內容 增加考試成功機會

恒大課程不僅理論與實踐並重，更參照國際認可的「特許金融分析師（CFA）課程考生知識體系」設計，裝備同學考取CFA專業資格。實務的課程設計配合暑期舉辦的備試班，讓鄭雅雯於畢業後一個月便順利考取一級CFA資格，增強她對另外兩份考卷的應考信心。她認為，隨着愈來愈多公司於香港上市，加上新經濟體興起及新興投資產品種類愈見繁多，市場對金融分析師的需求不斷增加，若具備CFA資格，不單加強客戶的信心，對求職及晉升亦帶來莫大幫助。

▲ 恒大每年暑假舉辦CFA備試班，鞏固同學的學科知識，裝備他們考取專業資格。

可豁免IQS 4科考試 更快取得專業資格

公司秘書對企業發展、管治、行政和管理方面同時擔當舉足輕重的角色。恒大商學院的企業管治與合規工商管理（榮譽）學士課程，是本港首批開辦企業管治本科相關課程的院校。該課程畢業生劉子烽現於一所專業企業服務供應商擔任公司秘書助理，他認為恒大的課程有很大優勢，「我的日常工作包括為客戶準備年報、業績公告等相關文件，要求對上市公司的法規有透徹的了解，以及嚴謹認真的工作態度。由於在學時已接觸相關範疇，所學知識都能夠實踐於工作之中。」

要成為香港特許秘書公會會員及國際認可的公司秘書，需要通過香港特許秘書公會的國際專業知識評審考試（IQS），合共7個科目。劉子烽表示，修畢恒大的課程後，已獲豁免4科考試，因此畢業生能更快取得專業資格，提升職場競爭力，「每間上市公司必須委任具專業資格的公司秘書，而香港的上市公司數目非常多，對於公司秘書的服務需求大，行業的就業前景十分樂觀。」

鼓勵參加比賽 加深對行業認識

在學期間，劉子烽曾與同學參加香港特許秘書公會主辦的「企業管治論文比賽2018」，並於論文演講比賽取得冠軍。他表示，比賽過程既能深化他的學科知識，亦有機會與業界人士交流，了解行業的文化和前景，確立自己的事業方向。展望未來，他期望考獲公司秘書資格後，能夠擔任大型上市公司的公司秘書，接觸不同範疇的工作。

▲ 劉子烽（前排右）與恒大同學參與「企業管治論文比賽2018」，期間能與業內人士交流，有助他了解行業的前景。

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