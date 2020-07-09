IVE商業及跨學科高級文憑課程 結合科技元素 全方位培育跨領域人才

現今社會科技應用日新月異，例如大數據、人工智能、虛擬及擴增實境等多項創新科技，大大改變了日常生活及商業模式。各行各業要抓緊創新機遇，對具備跨學科知識及多元技能的人才需求殷切。配合行業及社會發展，IVE商業及跨學科高級文憑課程內容融入科技應用元素，全方位培育具備多元學科知識及技能的專業人才，投身不同行業領域。

VTC中六統一收生計劃2020

● 7月22日 – 27日

● 親臨IVE/HKDI即場報讀高級文憑及基礎課程文憑

了解更多課程資料及立即報名：www.vtc.edu.hk/admission

查詢：2897 6111

註：上述安排如有修訂，將於VTC入學網頁公布。

專業知識與軟技巧兼備 全方位打造跨行業專才

IVE畢業生何百祥（Ben）現於金融科技顧問公司任職程式設計師，為銀行客戶提供多元化及跨平台的FinTech（金融科技）方案。Ben在中學時已對IT方面深感興趣，有見智能手機日漸普及，看準手機軟件開發行業的發展潛力，所以於中學畢業後選讀了IVE高級文憑課程。「坊間一般以為mobile app單單指智能手機的應用程式開發，其實亦包括了智能手錶、iGLASS等智能工具的應用，範疇十分廣泛。」Ben認為IVE高級文憑課程內容非常全面，涉獵智能化科技、數據庫分析及應用、和物聯網創新科技等，有助於職場掌握科技應用新趨勢。

在IVE除了學習到專業知識外，Ben更學會不少職場所需的軟技巧，「很多人會以為應用科技等於『玩機』，往往忽略溝通技巧的重要性，IVE的課程全面，重視同學全方位的發展，其中重點訓練解難和溝通技巧。當時每做完一份功課或提案都需要做presentation，從中學會了怎樣有效地展示自己的想法及概念，加強應對及解難能力。現在於職場經常以科技去提供解決方案，亦會多從市場角度出發，有效地為客戶提升效率。」

抓緊機會 勇於挑戰自我

Ben讀高級文憑時，已積極參加不少大型的公開賽事，而且都獲得理想成績，「很感謝IVE老師的支持和指導，不少老師都具備深厚的行業經驗，在專業領域上為我們提供了很多寶貴意見。」

在比賽中取得肯定，亦令Ben在職場上獲得不少機遇，包括實習機會及跨國工程顧問公司的兼職，過程中增進科技應用於不同行業的知識及經驗。Ben認為：「在科技行業，很多事情是『一理通、百理明』，只要累積足夠的經驗，勇於接受挑戰，跨領域的嘗試並不是難事。」

▲ Ben現於金融科技顧問公司任職程式設計師，為銀行客戶提供多元化及跨平台的FinTech方案

何百祥（Ben）

金融科技顧問公司程式設計師

● IVE高級文憑畢業生

● 香港城市大學理學士（電腦科學）

實習交流 豐富個人閱歷

另一IVE畢業生林秉鴻（Marcus），現時是HKTVmall採購經理。Marcus指出採購業也從傳統銷售平台轉移到線上平台，他認為其中最大的分別是對大數據的應用及數據分析的細緻度。「線上銷售平台講究Big Data（大數據）的收集和分析，除了最基本的男女比例，年齡層分析外，區域性的銷售額、貨品選擇及增長率等都可用作數據加以分析，從而部署具針對性的採購及銷售策略。」投身新興的數碼商貿行業需要不斷吸取新知識，Marcus正在修讀網頁建構課程，希望能將所學運用到工作中。Marcus的事業穩步發展，與在IVE遇到的啟蒙老師不無關係。「在IVE讀書時，遇上專業的導師及師兄作為良師益友，指導我規劃好事業發展方向。」除了有好的導師，修讀高級文憑時，Marcus透過多元學習經歷，實踐所學。除了在國際連鎖家品店中實習，他更參與了不少外地交流機會，開拓視野及豐富了閱歷。「我跟隨學校到過韓國及內地進行考察及交流，印證課堂上學到的專業知識，讓我印象更為深刻。」

抓緊興趣 向理想進發

Marcus建議DSE畢業生，應按照自身興趣而選擇所修讀的科目。「在學時多學習新事物去擴闊閱歷，從中發掘自己的專長。除了溝通能力及專業知識外，透過實習機會及業界活動，亦有助了解職場所需技能及行業發展前景。」

Marcus亦以自身升學經歷勉勵同學：「升學路沒有最好，重要的是找到適合自己的方向，我由修讀IVE基礎課程文憑開始，找到學習的興趣，打好語文根基，及後升讀IVE高級文憑，學習到專業知識，並獲得實踐機會，累積經驗，為日後升學及事業發展打好基礎。」

▲ Marcus現時是HKTVmall採購經理，他建議DSE畢業生，應按照自身興趣而選擇所修讀的科目

林秉鴻（Marcus）

HKTVmall採購經理

● IVE基礎課程文憑

● IVE國際商業管理高級文憑（現為國際商業管理及語言高級文憑）

● 本地大學環球商業及市場學榮譽工商管理學士及工商管理碩士

家長與中六同學歡迎參加由VTC聯同香港青年協會於7月11日（星期六）合辦的「同行放榜」文憑試放榜講座2020。VTC升學專家會分享最新升學出路及數據分析，以及放榜期間VTC的收生安排。屆時HK01會作網上直播，歡迎中六同學與家長預先網上登記。

日期及時間：2020年7月11日（星期六）下午2時至4時30分

報名︰http://www.vtc.edu.hk/ero/dse2020

（資料由客戶提供）