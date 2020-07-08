【無品大媽】大媽港鐵車廂口罩戴頭頂　霸位晾腳鞋底緊貼鄰座乘客

▲ 大媽港鐵車廂口罩戴頭頂，霸位晾腳鞋底緊貼鄰座乘客。

新冠肺炎疫情出現第三波爆發，民眾防疫意識不能鬆懈，惟有網民分享，稱前日（6日）乘搭港鐵時，遇到一名大媽竟將口罩戴頭頂，還旁若無人地將雙腳霸位晾腳，鞋底緊貼鄰座乘客。大批網民直斥該名大媽自私、無品。

有網民前日在facebook 群組「西環變幻時」上載圖片，從相中可見，一名大媽在港鐵車廂中，將雙腳放上座位，獨霸兩個位，並閉目養神，而她更將口罩戴上頭頂。

相片一出引起網民熱議，大批網民直斥該名大媽自私、無品，「香港地仲有呢啲咁自私的人」；有網民批評大媽不戴好口罩，「個口罩想點呀」、「口罩戴頭頂」，亦有人好奇，「點解隔離個姐姐仔竟然可以若無其事坐係度......」、「點解仲有人坐晌（響）佢隔離嘅？個女人都好勁！」；另有網民認為，其他乘客應請求站內職員協助。

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責任編輯：羅嘉欣

