【最強寶寶】強大生命力擊敗媽媽避孕器　重7磅男嬰握子宮環出生如獲戰利品

▲ 男嬰手握子宮環出生如獲戰利品。

當小生命要來到世上，無論任何難關都能衝破。越南一名34歲媽媽，2年前放入子宮環節育，沒想到腹中的小生命竟突破避孕器難關，順利成長出生。出生時，手中還緊握著狀似「竹蜻蜓」的避孕器。

▲ 孩子手握著子宮環。（醫院facebook圖片）

越南海防市國際綜合醫院生產2科，日前在facebook專頁分享「史上最強寶寶」的誕生照，原來這名34歲的媽媽本身育有2名孩子，因此不打算再生小孩，自2018年起就戴上子宮環。

▲ 男嬰重7磅，非常健康。（醫院facebook圖片）

沒想到不到2年，她就意外懷孕，發現時胎兒已經5周大，她就決定把他生下來。今年6月，男嬰順行從媽媽的肚子裡出生，他更像獲得戰利品一樣，緊握著子宮環出生，彷彿向大家表示「我已戰勝阻止的出生的避孕器」，令現場醫護和媽媽都感到驚奇。

男嬰相當健康，出生體重達7磅，哭聲宏亮，順利成為家中第3子。這奇聞在越南當地引起熱論，負責接生的醫生表示，產婦體內的子宮環可能移位，因而無法達到避孕的效果。

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責任編輯：王明芳