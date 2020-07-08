【新冠肺炎】消息：港泰護老院群組再有4人初步確診　曾到佐敦新發茶餐廳的食客不適求醫

▲ 位於慈雲山的港泰護老中心，昨日有多名長者送院。（陳永康攝）

本地新冠肺炎疫情回升，衞生防護中心昨日（7日）新增14宗確診個案，年齡介乎14歲至85歲，當中9名患者沒有外遊紀錄，屬於本地感染個案，本地個案中有5宗源頭不明。累計確診個案增加至1300宗，包括一宗疑似個案。其中一名40歲男患者行蹤多，曾到長洲、迪士尼及新城市廣場，詳情即看：https://bit.ly/3e1jj64

消息指，本港今日（8日）繼續出現新增本地初步確診新冠肺炎個案，首宗安老院舍爆發疫症的慈雲山港泰護老中心，再有至少4人初步確診，患者包括院友及職員，已入院接受治療。截至昨日，有關護老院已有至少1名院友確診及2名院友初步確診。

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另外，消息指一名曾到佐敦新發茶餐廳的食客求醫，他本身是一名職業司機。昨日一名68歲男子，於文英街新發茶餐廳擔任侍應及收銀，6月25日起開始不適，曾向私家醫生求醫，至7月6日情況轉差，入住聯合醫院並確診。

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記者：伍瑋瑋