【新冠肺炎】父親節放寬措施兩周後出現本地個案　袁國勇批評港府無增加病毒檢測量

▲ 香港大學微生物學系講座教授袁國勇批評政府無提升病毒檢測量。

本港昨日（7日）新增共有14宗確診個案，當中9宗為本地個案，其中5宗源頭不明。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，今次的爆發是所有專家的意料之內，亦是上月父親節宣布放寬社交距離措施後的兩周，強調本港有隱形傳播鏈，批政府無增加每日測試數目。

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袁國勇今（8日）早在電台節目時指，之前兩波疫情的爆發均與本港邊境檢疫措施有關，認為邊境檢疫仍有漏洞，而今次的爆發，正是政府在上月父親節（21日）宣布放寬社交距離措施後的兩周，強調本港一直有隱形傳播鏈，如早前嘉里物流及瀝源邨祿泉樓爆發疫情，惟政府每日檢測數目仍未增加，以致每當出現個案，港府就需立即收緊防疫措施。

最大問題是當你已經知道有些問題（隱形傳播鏈）是解決不到，而無將每日測試的數目提升7,500一天，當所有因素結合，自然再有爆發。

他指出，市民脫下口罩時是最危險的時候，而食肆、卡拉OK等地方是高危場所，因此食肆必須要有社交距離，食客需在同一方向進食，以免交叉感染口水。他重申，沒有病徵的患者，其每一毫升的唾液就有1至10億的病毒載量，當侍應或廚房職員接觸到唾液，就容易將病毒傳播。

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袁國勇又預料未來感染數字會繼續上升，若不立即採取措施，確診人數會逐漸增加，並批評政府早前將室內人數限制全撤，惟室外則設聚集人數上限是50人是「完全無科學根據」。

被問到能否預計其最高峰的疫情至何時，他強調需視乎防疫措施及市民的反應：

其實香港市民好精（精靈）的，當他們見到有很多人入醫院，很嚴重會立即緊張返！

至於本港昨日多間學校的師生或其親友確診，是否需要全面停課，他則認為教育局的防疫指引做得不錯，不需要停課，且書展亦可照樣舉行，但強調要做好清潔及防疫措施。

我覺得教育局做得不錯，學校不讓學生用餐，學生的手部衞生、量度體溫等都做得好好，如果只有一個老師或是學生感染而導致全港停課，我覺得沒有需要。

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記者：郭詩詩